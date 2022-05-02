Помочь ВСУ можно еще одним способом – какую услугу создал ПриватБанк

Теперь приобщиться к сбору средств для Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" можно с помощью различных сервисов банка

Появились новые способы финансово помочь ВСУ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк начал сотрудничество с благотворительным фондом "Вернись живым". Теперь клиенты банка могут пользоваться этой программой для сбора средств на помощь Вооруженным силам Украины.

О таких возможностях рассказали в пресс-службе банка.

Реклама

Как помочь армии

Теперь перевести средства на ВСУ можно несколькими способами, а именно через такие сервисы ПриватБанка:

Приват24;

через терминалы самообслуживания;

банкоматы;

на сайте;

благотворительные взносы также принимаются в кассах отделений банка.

"С начала полномасштабного вторжения мы имеем немало переводов из-за границы, но все же больше средств на помощь войску переводят изнутри Украины. Обновление приложения упрощает процедуру переводов, и это очень ценно. Деньги, собранные с помощью Приват24, планируем потратить, в частности, на аэроразведку — одно из приоритетных направлений нашей работы", — рассказал директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Напомним, что фонд "Вернись живым" является одним из крупнейших в Украине, который с 2014 года обеспечивает Вооруженные силы Украины и оказывает экспертную помощь всем силовым подразделениям.

Способы перевести деньги ВСУ

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с первых дней войны Нацбанк присоединился к сбору средств и открыл официальный счёт. На него можно послать деньги несколькими способами:

Реклама

через Google Pay;

по номеру карты;

по реквизитам в разной валюте.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000047330992708. Все остальные данные можно найти по этой ссылке.

Еще один способ перевести деньги на счет НБУ – сделать это в любом работающем отделении Укрпочты.

Можно также перевести деньги и направления фонда "Вернись живым". Реквизиты для помощи с карты любого банка:

Реклама

IBAN: UA223226690000026007300905964;

ЕГРПОУ: 39696398;

Благотворительная Организация "Международный благотворительный фонд "Вернись живым";

Назначение платежа Благотворительная помощь военнослужащим.

Также это можно сделать прямо по ссылке.

Как это сделать другими способами, читайте в нашем материале.

Мы тоже рассказывали, на что нужно обратить внимание всем владельцам платежных карт ПриватБанка, а также кто имеет право на проверку личных вещей украинцев во время военного положения.