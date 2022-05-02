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Украинцев будут серьезно проверять на блокпостах: кто и что может осмотреть

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 13:37
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Рассказываем, кто имеет право на проверку личных вещей украинцев во время военного положения
Что в украинцев могут проверять на блокпостах
Что в украинцев могут проверять на блокпостах / Фото: Getty Images, СБУ, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине изменилось много правил, в частности, некоторые уполномоченные лица получили больше прав для проверки граждан. Так, на блокпостах у кого-либо могут проверить вещи.

На портале "Бесплатная правовая помощь" рассказали, что именно могут осмотреть и кто имеет на это право.

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Проверка на блокпостах законна

Основания для такой проверки прописаны в Конституции Украины, Уголовном процессуальном кодексе Украины, Кодексе Украины об административных правонарушениях, а также в нескольких законах. Однако важно понимать, что такая проверка может проходить только в условиях военного положения.

Делать это могут уполномоченные лица следующих структур:

  • Нацполиции;
  • СБУ;
  • Нацгвардии;
  • Госпогранслужбы;
  • миграционной службы;
  • таможенной службы;
  • ВСУ.

Что могут проверить

На блокпосту у вас могут осмотреть следующее:

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  • документы;
  • вещи;
  • транспортные средства;
  • багаж и груз.

Уполномоченные лица могут использовать при проверке различные приборы и средства, чтобы обнаруживать взрывоопасные предметы и вещества. Также они могут проводить фото-, аудио- и видеофиксации, однако две последние могут состояться только с согласия проверяемых граждан.

Проверить могут и телефон, хотя в законе не описаны процедуры для этого.

"Законодательством не урегулирован данный вопрос, но поскольку статьей 114 КкУ предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, то уполномоченное лицо на блокпосту может проверить фото и видео относительно наличия на соответствующих устройствах запрещенных объектов. Также следует отметить, что законодательством не урегулирован вопрос личных переписок, поэтому во избежание конфликтных ситуаций советуем предоставлять средства связи для осмотра", – отмечают юристы.

На блокпостах могут и вручить повестку. В законе не указано конкретное место, где именно это должно происходить, а потому вручить повестку могут где угодно.

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Как в Украине во время войны могут изъять имущество

Ранее "Сегодня" объясняли, что юридическое или физическое лицо могут лишить права собственности на определенное имущество. Это может быть, к примеру, транспорт. Его передают в собственность государства и используют в условиях военного или чрезвычайного положения.

На мирной территории во время военного положения имущество могут забрать только после согласования военного командования и исполкома или военной администрации. Однако на территории, где проходят боевые действия, военное командование может совершить это самостоятельно без дополнительного согласования.

Если у вас принудительно забирают имущество, то должен быть составлен акт, образец которого утвердил Кабмин. О том, какие данные указываются в этом акте и как получить компенсацию за это, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла закон о внесении некоторых изменений в условия социального страхования безработных. Как теперь получить такой статус и сколько денег можно получить, читайте здесь.

Мы рассказывали и о том, что уязвимые группы украинцев во время действия военного положения могут рассчитывать на еще одну денежную помощь. Кто ее может получить и какие суммы предусмотрены, читайте здесь.

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