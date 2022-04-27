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Украинцам назначили дополнительную денежную помощь во время войны – кому и сколько будут платить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 10:37
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Наиболее уязвимые группы украинцев во время действия военного положения могут рассчитывать на еще одну денежную помощь
Переселенцы будут получать дополнительные выплаты
Переселенцы будут получать дополнительные выплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Минсоцполитики вместе с Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины введут дополнительные программы денежных выплат. Они предназначены для наиболее уязвимых групп из числа внутренне перемещенных лиц.

О дополнительной денежной помощи для украинцев сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

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Кто и сколько средств может получить

Помощь будут оказывать уязвимым категориям населения, пострадавшим от войны. Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах, а также из числа людей, подавших заявку на получение помощи через информационную платформу "єДопомога" .

Ориентировочный общий бюджет проекта – 2,4 млрд грн. А размер пособия на человека – 2 500 грн в месяц.

Будут оказывать помощь только 1 месяц. Однако срок могут увеличить, если потребуется финансирование. Также организаторы могут просмотреть критерии оказания помощи, если это потребуется.

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Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ. Также помощь в рамках этой программы не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

"В целом, в рамках дополнительных программ, которые мы уже согласовали с международными партнерами, рассчитываем предоставить дополнительные денежные выплаты 1,7 миллионам человек", – прокомментировала министер социальной политики Марина Лазебная.

Компенсации за коммунальные услуги и помощь семьям

Мы уже рассказывали, что финансовую помощь от государства на оплату коммунальных услуг могут получить те украинцы, которые приютили у себя дома вынужденных переселенцев.

Следовательно, владельцы жилья, которые бесплатно приняли внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста.

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Помощь в рамках программы Минсоцполитики и ЮНИСЕФ также могут получить семьи, у которых есть финансовые проблемы во время войны. В частности, это касается семей, принадлежащих к следующим категориям:

  • семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;
  • семьи с двумя или более детьми, где один ребенок имеет инвалидность.

Для каждого члена семьи в месяц предусмотрено 2220 грн. Но выплаты будут производиться не более чем для пяти человек.

"Сегодня" также писали, что недавно "Дія" запустила комплексную услугу для переселенцев. Мы объясняли, как в "Дії" получить статус внутренне перемещенного лица и оформить выплаты для взрослых и детей.

Читайте и о том, кто может получить компенсацию за разрушенное или поврежденное во время боевых действий жилье, если владелец этого жилья погиб.

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