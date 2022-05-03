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ПриватБанк запустив нову картку – чим вона унікальна

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 травня, 20:07
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Український банк запустив пілотний проєкт та платіжні картки "Простір"
Українці можуть замовити нові картки в ПриватБанку
Українці можуть замовити нові картки в ПриватБанку / Фото: уніан, НБУ, Колаж: Сьогодні

Користувачі ПриватБанку можуть оформити новенькі платіжні картки "Простір".

Як повідомили у пресслужбі фінансової установи, наразі це пілотний проєкт з використанням національної платіжної системи.

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За власним бажанням, клієнти можуть замовити банківські картки у відділеннях ПриватБанку в таких областях:

  • Львівській;
  • Івано-Франківській;
  • Тернопільській;
  • Закарпатській.

Вони матимуть вигляд звичайних карток для виплат. Власники карток "Простір" отримуватимуть на них пенсійні та соцвиплати, допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ними також можна розраховуватись за покупки, знімати готівку в банкоматах і здійснювати перекази по Україні.

"Простір" – це українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів. Вона дає можливість здійснювати операції з гривнею в межах України та на національних сайтах.

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Розрахунки, видача готівки та інші операції в системі здійснюються за допомогою смарт-карток. Технологію для "Простору" розробили у Національному банку України.

Нові функції в Приват24

У травні потішили черговими оновленнями й користувачів додатку Приват24. Серед головних змін – розділ "Заощадження", який дозволяє відкрити депозит через мобільний і керувати ним.

Нещодавно ПриватБанк підключився до платіжної системи Payoneer. Тепер переказати гроші з акаунту Payoneer на картку або рахунок у банку можна й через застосунок у телефоні.

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Окрім цього, клієнти можуть змінювати логін та фінансовий номер у додатку. А у веб-версії додали технологію "Голосова біометрія", що дозволяє застосунку ідентифікувати власника за голосом.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що переселенці можуть отримати грошову підтримку від держави на картку "єПідтримка". Оформити її на базі ПриватБанку тепер можна й через застосунок "Дія". Дізнайтеся також, які вінтажні квартири в "совковому" стилі пропонують орендувати в Києві.

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