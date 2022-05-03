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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

У Приват24 з'явилося багато нових функцій – все про свіже оновлення

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 травня, 10:54
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У ПриватБанку розповіли все про останнє оновлення мобільного застосунку Приват24
Що нового додали в Приват24 у травні
Що нового додали в Приват24 у травні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У мобільному застосунку Приват24 відбулося чергове оновлення, в ході якого навіть було додано новий розділ.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

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Отже, у травневе оновлення додали розділ "Заощадження", у якому можна відкрити депозити та керувати ними. Знайти "Заощадження" можна через меню "Сервіси".

Ще одна новинка – підключення платіжної системи Payoneer до застосунку.

Це дозволяє переказувати кошти з аккаунту Payoneer на картку або рахунок. Знайти опцію можна так: меню "Сервіси" → "Перекази" → Payoneer.

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В меню "Профіль клієнта" тепер можна змінити логін і за потреби оновити фінансовий номер.

У веб-версії тепер можна знайти технологію "Голосова біометрія". Для цього потрібно зайти у розділ "Профіль клієнта", обрати опцію "Керування", далі перейти на вкладку "Безпека" і вже там ви знайдете "Голосову біометрію". Вона допоможе Приват24 ідентифікувати вас за голосом.

Виплати для ВПО на картку ПриватБанку

Якщо ви хочете отримати виплати для внутрішньо переміщених осіб на карту "єПідтримка", яку оформляли у ПриватБанку – це цілком можливо зробити через застосунок "Дія".

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Через нього потрібно отримати статус ВПО і подати заявку на зарахування коштів.

Якщо ви хочете, щоб гроші прийшли на карту "єПітримка", то в заяві вкажіть саме її, як рахунок для отримання допомоги.

"Сьогодні" також писали, яку послугу для допомоги ЗСУ створив ПриватБанк і розповідали, які пільги пропонують українські фінустанови.

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