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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

У Приват24 з'явилася нова функція – що стало доступно українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 09:45
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Розповідаємо, які послуги стануть доступними користувачам Приват24
У Приват24 є ще одне оновлення
У Приват24 є ще одне оновлення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запускає інтеграцію з платіжною системою Payoneer через застосунок Приват24.

Про це повідомляє прес-служба банку.

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Зазначається, що нова інтеграція дасть користувачам такі можливості:

  • реєстрація та авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через Приват24;
  • вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки. Зарахування грошей відбувається цілодобово в режимі онлайн для фізичних осіб і з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;
  • можливість відкривати віртуальні картки в процесі виводу коштів, а також миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в доларах і євро для прийому платежів за надані послуги;
  • відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Що таке Payoneer?

Payoneer — це створена в Америці платіжна система, яка надає фінансові послуги та здійснює грошові онлайн перекази.

Також система є зареєстрованим провайдером MasterCard.

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Виплати для ВПО на карту ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть отримати виплати для внутрішньо-переміщених осіб можуть отримати грошову допомогу від держави на картку "єПідтримка".

Для цього знадобиться застосунок "Дія", де потрібно отримати статус ВПО і подати заявку на зарахування коштів.

Якщо ви хочете, щоб гроші прийшли на карту "єПітримка", то в заяві вкажіть саме її, як рахунок для отримання допомоги.

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"Сьогодні" також писали, що у клієнта ПриватБанку зникли понад 20 тис. грн з карти і розповідали, які пільги пропонують українські фінустанови.

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