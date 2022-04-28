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Банки и кредитные каникулы: какие льготы предлагают ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ и Monobank

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 15:55
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Каждый банк предлагает свои условия кредитования во время войны, помогающие украинцам отсрочить уплату долга
Кредитные каникулы банки ввели после введения военного положения
Кредитные каникулы банки ввели после введения военного положения / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если у вас есть невыплаченный потребительский кредит по состоянию на военный период, вы не будете нести ответственность за неуплату долга во время военного положения, а также в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены. Это и называют кредитными каникулами.

"Сегодня" расскажет, в чем заключается их специфика на примере ведущих украинских банков.

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Для начала отметим, что кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Об этом свидетельствует информация в законе № 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения", который внес некоторые изменения в работу банков и небанковских финансовых учреждений:

  • на время действия военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены заемщик не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту (т.е. кредита, выдаваемого на покупку товаров длительного пользования (автомобили, мебель, бытовая техника), на обучение, лечение и т.п.);
  • если вы просрочили кредит, то вы освобождаетесь от обязанности уплаты неустойки (штрафа, пени) и других платежей, предусмотренных договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения) обязательств;
  • в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите банк не должен увеличивать процентную ставку за пользование кредитом (кроме случаев, когда установление процентной ставки изменяющейся предусмотрено договором);
  • неустойка (штраф, пеня) и другие платежи по договору, начисленные с 24 февраля 2022 г. за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию;
  • новые правила не предполагают отмену процентов за использование кредитными средствами.

Кредитные каникулы от ПриватБанка

ПриватБанк в условиях военного положения объявилс 1 марта по 1 июня 2022 г. кредитные каникулы своим клиентам. Однако погашать задолженность все же просит, чтобы банк продолжил свое нормальное функционирование.

Для поддержки наших клиентов в непростое время ПриватБанк с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам, — отметили в ведомстве.

С 1 апреля банк частично вернул некоторые тарифы, при этом снизив их по сравнению с довоенным уровнем. Так, сейчас установлен льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7%, что вдвое меньше, чем до войны. Проценты будут начисляться и в мае, но до 1 июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным.

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Ощадбанк

Ощадбанк ввел кредитные каникулы для представителей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП). Эта программа поддержки предпринимателей в трудные времена продлится до 31 мая 2022 года. На период кредитных каникул откладываются выплаты по телу кредитов и проценты.

В это время не будут применяться какие-либо штрафные санкции за неисполнение или неполное исполнение действующих кредитных договоров. Кредитные каникулы для всех клиентов начнутся автоматически, для их введения не нужно обращаться в банк.

Monobank

С 1 апреля банк до окончания действия военного положения установил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц. Изменения касаются всех кредитных карт банка: черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочок и кредитов наличными.

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По словам соучредителя банка Олега Гороховского, это нужно, чтобы банк мог выплачивать депозиты, ведь полная отмена процентов привела бы к банкротству финучреждения.

Однако не стоит забывать и о льготном периоде, предоставляемом банком. Как это работает? К примеру, ваш первый день льготного периода приходится на 8 апреля, поэтому он будет действовать до 31 мая. А чтобы и дальше оставаться в нем, вам нужно до конца мая погасить сформированную на конец апреля задолженность. В случае выхода из льготного периода вам будет начислена вышеупомянутая процентная ставка на максимальную сумму задолженности.

ПУМБ

В марте банк автоматически подключил своим клиентам кредитные каникулы сроком на 3 месяца с лонгацией (продлением) срока действия договора. Они не отменяют платежи по кредиту, однако временно уменьшают их, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Условия предоставления кредитных каникул с продлением срока:

  • предоставляются владельцам кредитов наличными кредитами на покупку товаров и оплачивайте частями NEW;
  • срок кредитных каникул и продление срока действия кредитного договора – 3 месяца;
  • для кредитов, по которым нет действующих кредитных каникул;
  • ежемесячная комиссия в течение продленного срока действия кредитного договора не начисляется;
  • реальная процентная ставка и дата внесения обязательных платежей не изменяются.

Что делать, когда истек срок действия банковской карты?

У многих срок действия банковской карты, в том числе кредитной, мог закончиться во время войны. Если отделение банка не работает, получить обновленный аналоговый вариант карты не получится.

Впрочем, для украинцев сейчас доступно два варианта разрешения ситуации. Первый – продолжать пользоваться картой, ведь большинство банков автоматически продлили срок действия карт в условиях военного положения (эту информацию следует уточнить на сайте вашего банка).

Есть возможность оформить новую, но виртуальную карту для вашего счета. Сделать это можно в мобильном приложении или онлайн-банкинге. Заводить деньги на счет, производить переводы и другие операции можно без изменений, а вот физический расчет производится через GooglePay или ApplePay.

Ранее "Сегодня" рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев, а также писали, какие налоговые послабления действуют для украинцев во время режима военного положения.

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