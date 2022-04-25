Праздников не будет? Как будут работать украинские банки на "майские"

В НБУ обнародовали график работы банковских учреждений на майские праздники

Во время военного состояния банковская система работает по-другому / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения в Украине отменили праздничные дни, а также выходные не переносят на последующие дни после праздничных.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка, учитывая это, праздничный день 1 мая не будут переносить с воскресенья.

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Следовательно, финучреждения будут работать 2 мая в обычном режиме. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 включительно.

Понедельник, 9 мая, будет обычным рабочим днем для банковской системы Украины. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно.

"Вопреки войне, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов", – отметили в НБУ.

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Закрытие счетов в ПриватБанке

Счета Бонус+ с мая будут недоступны для всех пользователей. Их планируют полностью закрыть, а все накопления перевести на нужды армии.

Как сообщили в ПриватБанке, пользователи могут использовать свои накопления до 1 мая. По состоянию на начало апреля, украинцы, являющиеся пользователями банка, имели в общей сложности 600 млн грн бонусных денег на счетах.

Ранее "Сегодня" рассказывали, с какими проблемами по кредитам сталкиваются украинцы во время войны. В то же время украинцам разрешили снимать деньги с арестованных счетов во время войны, но с условиями.