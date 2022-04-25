Война кредиту не помеха: с какими проблемами сталкиваются украинцы во время военного положения

Рассказываем о главных трудностях с кредитами в Украине и как их преодолеть

Банкам рекомендовали продлить кредитные каникулы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После 24 февраля украинские банки ввели кредитные каникулы для пользователей – каждое учреждение имеет свои правила, поэтому пользователи столкнулись с рядом проблем и неудобств, связанных с кредитными картами.

Редакция "Сегодня" рассказывает, с какими трудностями столкнулись украинцы во время войны и как решить проблемы с кредитками.

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Завершение срока действия карты

У многих пользователей срок действия банковской карты, в том числе кредитной, мог истечь во время войны. Если отделение банка не работает, получить обновленный аналоговый вариант карты не получится.

Впрочем, для украинцев сейчас есть два доступных варианта в этой ситуации. Первый – продолжать пользоваться картой, ведь большинство банков автоматически продлили срок действия карт в условиях военного положения (эту информацию следует уточнить на сайте вашего банка).

Есть возможность оформить новую, но виртуальную карту для вашего счета. Сделать это можно в мобильном приложении или онлайн-банкинге. Закидывать деньги на счет, переводы и другие операции можно будет производить без изменений, а вот физический расчет можно будет производить через GooglePay или ApplePay.

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Обслуживание кредитов

В период войны и через месяц после ее окончания, потребители не будут нести ответственность за просрочку выполнения обязательств по кредиту. То есть, не будут начислять ни штрафов, ни пени. Однако это не отмена кредита, его все равно нужно будет уплатить в полном размере.

В случае невыполнения обязательств по договору клиентам не должны увеличивать процентную ставку или отменять проценты за пользование кредитными средствами. Это станет неправомерным действием со стороны кредитора.

Хотя некоторые финансовые учреждения ввели кредитные каникулы всего на месяц, а после его завершения без предупреждения начали списывать суммы денег со счетов клиентов. Это вызвало шквал возмущения со стороны украинцев, поэтому НБУ должен был выдать новые рекомендации о продлении отсрочек на период войны.

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Выплата ипотеки

Важным вопросом стала, в частности, выплата кредита за жилье, особенно если жилье было уничтожено оккупантом. Переселенцы брали с собой только самое необходимое, так что денег на уплату кредитов, вероятно, нет.

Юристы отмечают, что за ипотеку придется оплатить в любом случае Впрочем, если квартиру разбомбили, следует прекратить ипотеку путем государственной регистрации, и тогда этим вопросом будет заниматься страховая компания, которая будет предоставлять деньги на оплату кредита.

Ранее "Сегодня" рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев. Узнайте также, какие налоговые послабления действуют для украинцев во время режима военного положения.