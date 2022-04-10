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ПриватБанк меняет правила — кому доступны новые льготные условия

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 апреля, 14:07
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ПриватБанк продлил льготные условия для своих клиентов, которые будут действовать до 1 июня
ПриватБанк меняет правила
ПриватБанк меняет правила / Фото: Getty Images, minfin.com.ua, Коллаж: Сегодня

За всеми кредитными картами для физлиц ПриватБанк ввел кредитные каникулы. Они будут действовать с 1 марта по 1 июня. Однако не все клиенты понимают, что означают эти льготные условия и какие послабления они дают украинцам.

Подробно разъяснили это в пресс-службе ПриватБанка.

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Да, они отметили, что кредитные каникулы в полном смысле этого слова — это льготные условия договора, когда клиенты имеют право не вносить обязательный минимальный платеж, что особенно актуально в случае нахождения в зоне боевых действий или из-за утраты дохода.

Кредитные каникулы означают, что ПриватБанк не будет штрафовать за просроченные платежи до 1 июня.

Однако кредитные каникулы не означают отсутствие процентов за использование кредитными средствами. Так, с 1 апреля установлен льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7%, что вдвое меньше, чем до войны. Проценты будут начисляться и в мае, но до 1 июня по кредитным каникулам погашения платежа не будет обязательным.

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В то же время банк просит погашать задолженность хотя бы частично, ведь система должна работать.

"Мы также продолжаем нести полную ответственность за депозиты украинцев независимо от обстоятельств. Стандартные условия льготного периода карты остаются неизменными", — заметили в банке.

ПриватБанк закрывает популярную программу

ПриватБанк отправит все неиспользованные бонусы с карт Бонус+ в поддержку армии уже с 1 мая. Программу также закроют.

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На виртуальных счетах Бонус+ уже накопилось около 600 млн грн.

"Сегодня" также писали, в чем обвиняют ПриватБанк украинцы и рассказывали, какой дизайн карт создал банк в поддержку городов-героев.

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