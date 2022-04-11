Банки долги не прощают: что делать украинцам с ипотекой и другими кредитами во время войны

Рассказываем, почему банки отменяют кредитные каникулы и почему придется платить ипотеку даже за разрушенное жилье

Проблему ипотеки нужно будет решать на уровне законодательства, но после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На время войны банки разблокировали все кредитные карты, а украинцы получили возможность беспрепятственно пользоваться заемными средствами, в том числе кредитными лимитами. Нацбанк посоветовал банкам ввести кредитные каникулы, так что часть из них автоматически позволила клиентам не платить долг в течение определенного времени.

Однако каждый банк принимает решение самостоятельно и договариваться о кредитных каникулах большинстве клиентов пришлось отдельно. Редакция "Сегодня" узнавала, какая ситуация с уплатой долгов в Украине сейчас.

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Антикризисный закон

С 17 марта в Украине вступил в силу специальный антикризисный закон. Он должен был существенно облегчить жизнь людей, которые имели кредиты в банках – ипотеку, автокредиты, наличные кредиты или кредитные карты.

Для украинцев алгоритм был достаточно четким:

в период действия военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не несет ответственности перед банком за просрочку уплат, и это не влияет на кредитную историю;

штраф, пеню или другие платежи через просрочку уплаты по кредиту платить не нужно;

штрафные платежи, начисленные после 24 февраля 2022, подлежали списанию;

банкам запретили увеличивать процентную ставку за пользование кредитом из-за невыполнения клиентом обязательств по договору;

отмена процентов за использование кредитными средствами не предполагалась.

Долги не исчезнут

Как рассказал "Сегодня" президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, граждане должны помнить, что после войны или отмены кредитных каникул, долги придется уплатить в любом случае. На период военного положения банки только дали отсрочку, но не прощение ссуды.

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С начала войны банки сразу же пошли навстречу своим клиентам. Сработало единство всех украинцев. Впрочем, не все они могут получить от НБУ финансовую поддержку-рефинансирование. Следовательно, дальше держаться на плаву приходится благодаря собственным усилиям: выполнять не только кредитные программы, но и обязанности по депозитам. Нацбанк как регулятор рынка не может заставлять банки продлевать для клиентов кредитные каникулы. Банковская система готова к шокам еще с 2014 года, но по кредиту нужно пытаться платить. Советую, людям, имеющим сейчас доход, рассчитываться с банками без задержек, – подчеркнул Дубас.

Недавно ПриватБанк и monobank, а за ними и еще несколько банков объявили, что уже с апреля будут начислять кредитную ставку на задолженность, ведь работать в убыток дальше не могут. Правда, пока она будет вдвое меньше, чем составляла до войны:

ПриватБанк начисляет 1,7% кредитной ставки на остаток средств;

monobank – 1,6%.

Потребности переселенцев

Никакие штрафные санкции к клиентам не будут применяться. А вот кредиты на мелкие нужды банки не дают – такие программы заморозили с начала войны. Поэтому взять взаймы на покупку, например, бытовой техники украинцы не могут. Правда, для многих беженцев такая услуга была бы уместна именно сейчас.

Острой для многих переселенцев остается проблема с ипотечным кредитом. От снарядов оккупантов пострадали тысячи домов по всей Украине. Владельцы разрушенных квартир, взятых под ипотеку, думают, выплачивать ли жилищный кредит.

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Юристы отмечают, что даже если здание разбомбили, выплата кредита продолжается. Необходимо юридически прекратить ипотеку путем государственной регистрации в установленном законодательством порядке. Тогда дело должно перейти в руки страховой компании.

То есть, в случае бомбардировки вашего дома, который вы покупали в ипотеку, вы имеете право на компенсацию от страховой компании. И так рассчитаться с банком.

Юрист Татьяна Козаченко рассказала "Сегодня", что страховые компании работают при банках. И если они должны вернуть человеку деньги и имеют возможность это сделать, они это сделают.

Никуда обязанность человека вернуть кредит в банк не исчезает. Если страховая компания должна компенсировать за уничтожение имущества деньги напрямую банку, тогда ясно. Тогда в этой части деньги будут возвращены непосредственно банку, – отметила Козаченко.

Наработка механизмов

Проблему ипотеки в пострадавших от российской оккупации городах потребуется решать на уровне законодательства уже после войны, отмечают юристы. Инициативы должны разрешить списание или реструктуризацию этих кредитов. Сейчас Нацбанк работает над подобным механизмом, но предпочитает вернуться к нему уже после окончания военного положения.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, если человек потерял жилье как предмет залога по ипотеке, нельзя применять общий подход и оставлять его наедине с этими проблемами.

Сейчас украинцы могут подать заявку на возмещение поврежденного или потерянного имущества из-за войны через "Дію" – уже поступило более 66 тыс. обращений. Речь идет о:

частных усадебных, дачных или садовых домах;

квартирах;

других жилых помещениях (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Чтобы подать заявку, авторизуйтесь и зайдите в меню "Услуги", там выберите раздел "Поврежденное имущество". После этого необходимо заполнить заявку, где нужно указать данные об объекте, фото и видео повреждений и контакты обращающегося.

Раньше мы рассказывали о том, как бизнесу платить меньшие налогов и удержаться на плаву во время войны. Узнавайте также, как государство планирует компенсировать украинцам их разрушены квартиры.