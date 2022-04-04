Monobank внезапно изменил условия кредитования – кому повезет

Рассказываем, сколько будут действовать льготные условия от Monobank

Что изменится для клиентов банка / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Monobank вводит пониженную ставку по всем кредитными продуктами банка в размере 1,6% в месяц.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

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Гороховский написал, что такие условия действуют с 1 апреля и до окончания военного положения в Украине.

"Изменения касаются всех кредитных продуктов банка: черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочек и кредитов наличными", – написал он в Telegram.

Кредиты без процентов

Правительство расширило программу "Доступные кредиты "5-7-9%", чтобы поддержать аграрный сектор.

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Согласно условиям программы, аграрии могут получить кредиты под 0%, а максимальная сумма кредита увеличена – до 60 млн грн.

Эти изменения будут действовать на весь период военного положения и еще месяц после его завершения, а после победы ставка для аграриев будет составлять 5%.

В зависимости от цели кредиты будут выдаваться на три (для финансирования оборотного капитала) и пять (на реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности) лет.

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Кроме того, на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения потребители не несут ответственности в случае просрочки выполнения своих обязательств по потребительскому кредиту.

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