В Приват24 появилось множество новых функций – все о свежем обновлении

В ПриватБанке рассказали все о последнем обновлении мобильного приложения Приват24

Что нового добавили в Приват24 в мае / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В мобильном приложении Приват24 произошло очередное обновление, в ходе которого даже был добавлен новый раздел.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Реклама

Итак, в майское обновление добавили раздел "Сбережения", где можно открыть депозиты и управлять ими. Найти "Сбережения" можно через меню "Сервисы".

Еще одна новинка – подключение платежной системы Payoneer к приложению.

Это позволяет переводить средства с аккаунта Payoneer на карту или счет. Найти опцию можно так: меню "Сервисы" → "Переводы" → Payoneer.

Реклама

В меню "Профиль клиента" теперь можно изменить логин и обновить финансовый номер.

В веб-версии теперь можно найти технологию "Голосовая биометрия". Для этого нужно зайти в раздел "Профиль клиента", выбрать опцию "Управление", перейти на вкладку "Безопасность" и уж там вы найдете "Голосовую биометрию". Она поможет Приват24 идентифицировать вас по голосу.

Выплаты для ВПЛ на карту ПриватБанка

Если вы хотите получить выплаты для внутренне перемещенных лиц на карту "єПідтримка", которую оформляли в ПриватБанка – это вполне возможно сделать через приложение "Дія".

Реклама

Через него нужно получить статус ВПЛ и подать заявку на зачисление средств.

Если вы хотите, чтобы деньги пришли на карту "єПідтримка", то в заявлении укажите именно ее, как счет для получения помощи.

"Сегодня" также писали, какую услугу для помощи ВСУ создал ПриватБанк и рассказывали, какие льготы предлагают украинские финучреждения.