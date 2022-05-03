ПриватБанк выпустил новую карточку – чем она уникальна

Украинский банк запустил пилотный проект и платежные карты "Простір"

Украинцы могут заказать новые карты в ПриватБанке / Фото: УНИАН, НБУ, Коллаж: Сегодня

Пользователи ПриватБанка могут оформить новые платежные карты "Простір".

Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, сейчас это пилотный проект с использованием национальной платежной системы.

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По собственному желанию клиенты могут заказать банковские карты в отделениях ПриватБанка в следующих областях:

Львовской;

Ивано-Франковский;

Тернопольской;

Закарпатской.

Они будут выглядеть как обычные карточки для выплат. Владельцы карт "Простір" смогут получать на них пенсионные и соцвыплаты, помощь внутренне перемещенным лицам. Ими можно рассчитываться за покупки, снимать наличные в банкоматах и осуществлять переводы по Украине.

"Простір" – это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей. Она позволяет осуществлять операции с гривней в пределах Украины и на национальных сайтах.

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Расчеты, выдача налички и другие операции в системе осуществляются с помощью смарт-карт. Технологию для "Простора" разработали в Национальном банке Украины.

Новые функции в Приват24

В мае порадовали очередными обновлениями и пользователей приложения Приват24. Среди главных изменений – раздел "Сбережения", позволяющий открыть депозит через мобильный и управлять им.

Недавно ПриватБанк подключился к платежной системе Payoneer. Теперь перевести деньги с аккаунта Payoneer на карту или счет в банке можно и через приложение в телефоне.

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Кроме того, клиенты могут изменять логин и финансовый номер в приложении. А в веб-версии добавили технологию "Голосовая биометрия", позволяющая приложению идентифицировать владельца по голосу.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что переселенцы могут получить денежную поддержку от государства на карточку "єПідтримка". Оформить ее на основе ПриватБанка теперь можно и через приложение "Дія". Узнайте также, какие винтажные квартиры в "совковом" стиле предлагают арендовать в Киеве.