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ПриватБанк змінює умови — до чого готуватися українцям з 1 червня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 травня, 12:04
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Зміни в роботі ПриватБанку здебільшого стосуватимуться клієнтів, що користуються кредитними коштами
Зміни повʼязані з кредитними коштами
Зміни повʼязані з кредитними коштами / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 1 червня 2022 року ПриватБанк повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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За наданою інформацією, клієнт банку може до кінця травня не вносити обовʼязковий платіж, якщо він має труднощі з грошима.

"Але якщо поповните кредитку, ми будемо вам дуже вдячні. Із червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо", — зауважили в банку.

Нагадаємо, що з 1 березня до 1 червня 2022 року ПриватБанк (як і кілька інших) запровадив кредитні канікули, які надавали право фізособам не вносити обов'язковий мінімальний платіж, а банк, своєю чергою не штрафував за прострочені платежі.

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З 1 квітня ПриватБанк частково повернув деякі тарифи, знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем: пільговий розмір кредитної ставки встановили вдвічі менший — на рівні 1,7%.

Проценти нараховуються у квітні і травні, але до 1 червня погашення платежу не буде обов'язковим.

ПриватБанк масово повертає гроші своїм клієнтам

ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Йдеться про гроші, які вони вкладали у ліквідовані нині банки.

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Раніше Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час воєнного стану.

До початку повномасштабної війни гарантована сума повернення становила 200 тис. грн, а тепер повернуть усі гроші, незалежно від їх кількості.

Кошти повертають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і ПриватБанк якраз є його членом.

Для того, щоб отримати свої кошти через ПриватБанк, потрібно бути його клієнтом. Далі усе можна зробити онлайн, через додаток "Приват24" або чатбот у месенджерах.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк запустив нову корисну послугу.

Також ми писали, що в "Приват24" зʼявилася цікава функція, яка стане в пригоді багатьом.

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