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ПриватБанк помогает сэкономить: как оформить платеж через смартфон

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 17:47
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Смартфон всегда есть в кармане кассира, курьера, администратора или водителя
Телефон может служить терминалом
Телефон может служить терминалом / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк обновил приложение "Терминал", которое позволяет владельцам бизнеса сэкономить на обычных POS-терминалах.

Как объяснили в пресс-службе ПриватБанка, благодаря приложению можно принимать безналичные расчеты на обычный смартфон.

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Чтобы получить оплату за услугу или товар в приложении "Терминал", нужно:

  • установить приложение на смартфон и открыть его;
  • ввести сумму к оплате;
  • покупатель прикладывает карточку или свое устройство к смартфону;
  • ПриватБанк получает данные;
  • поступает сообщение об успешном переводе.

Таким образом, бизнесу не нужно доверять работникам банковское оборудование, которое может повредиться. Смартфон всегда на вооружении у каждого и под рукой, чтобы вовремя принять оплату.

Особенности приложения

За пользование приложением не предусмотрена абонплата. Действует только базовая комиссия по эквайрингу – 1,7% за платеж по всем картам.

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Для использования приложения нужно зарегистрировать компанию в личном кабинете. Приложение подойдет для телефонов с ОС Android 8.0 или выше с модулем NFC. После базовых настроек можно использовать "Терминал".

После обновления в приложении появились отчеты по транзакциям – промежуточные и с закрытием изменения. Найти сформированные отчеты можно в разделе "Настройки", там же доступна функция создания нового документа.

Кроме того, теперь отчетами можно "Поделиться". Функция позволяет пересылать их другим пользователям. С начала работы "Терминала", в приложении совершили транзакций на 25,5 млн грн.

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Обновление в ПриватБанке

ПриватБанк начал возвращать деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это средства, которые клиенты вложили в ликвидированные сейчас банки.

К началу полномасштабной войны гарантированная сумма возврата составила 200 тысяч гривен. Сейчас, согласно принятому Верховной Радой закону, клиентам банков будут возвращать 100% денежного вклада, независимо от суммы.

С начала войны, в Украине ликвидировали всего два банка. Оба финучреждения имели российские корни. Чтобы вернуть деньги через ПриватБанк, нужно иметь там счет и дальше все легко оформить через приложение Приват24.

Недавно клиенты ПриватБанка получили возможность оформить по желанию карточку "Простір". Уникальна она тем, что поддерживается национальной платежной системой. Пользователям доступны все функции – получение пенсионных, социальных и других выплат, переводы, оплата товара внутри Украины и на национальных сайтах и т.д.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 1 июня 2022 года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за использование кредитных средств для клиентов. В то же время в банке появилась услуга перевода денег на фонд "Вернись живым".

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