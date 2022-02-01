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Не чекали? Який сюрприз лютий підготував для українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 06:15
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Черговий сюрприз від влади вдарить по кишенях українців
З 1 лютого пластикові пакети стануть платними
З 1 лютого пластикові пакети стануть платними / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Вже з 1 лютого 2022 року ціни на пластикові пакети зафіксували. Винятком став рибний та мʼясний відділ та бакалія.

Згідно з рішенням уряду, щонайменше 2 грн вартують торбинки без ручок та бічних складок.

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Такі ж, але з бічними складками — 2,5 грн. Звичайна маєчка — мінімум 3 грн.

Натомість у рибних та мʼясних відділах, а також у відділі бакалії "кульки" залишаться безкоштовними. А торби, які витримують вагу понад 7 кг взагалі мають зникнути з продажу. Замість них магазини вже пропонують покупцям біорозкладні та екологічні пакети.

Нагадаємо, що в Україні поступово намагаються припинити розповсюдження пластику, як платно, так і безоплатно. Процес включає в себе три етапи:

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заборона на безкоштовне розповсюдження одноразових пластикових пакетів — набрала чинності з 10 грудня 2021 року;

заборона на поширення пакетів до 50 мікрометрів — з березня 2022 року;

заборона на використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів — з 1 січня 2023 року.

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Альтернативні заміни пакетам

Як альтернативою пластиковим пакетам може стати їхня екологічна заміна.

Наприклад, екоторба — чудова заміна поліетиленовим пакетам. Її виробляють з натуральних або синтетичних матеріалів із використанням відходів виробництва або вторинного сировинного матеріалу. Вони зручні та практичні, а головне (якщо правильно використовувати) – довговічні.

Вартість екоторби коливається від 9 до 200 грн. Все залежить від матеріалу, бренду, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетів або ж замовити в інтернеті.

Серед інших альтернатив можуть бути: авоська, крафтові пакети, паперові або ткаринні мішечки.

Лютий здивує українців не лише нововведенням щодо пакетів, місяць підготував для вас і нові правила вʼїзду до ЄС, і збільшення зарплат правоохоронцям.

Раніше ми писали, чому закон про заборону безкоштовного розповсюдження пакетів називають "мертвим" та заперечують його ефективність в плані екології, а також розповідали, як українці знаходять незвичні альтернативи "кулькам".

Більше інформації читайте у спецтемі "Сьогодні" "Заборона пластикових пакетів з 10 грудня". Там ми зібрали найактуальніші думки експертів, бізнесу, звичайних пересічних українців.

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