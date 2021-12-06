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До 200 гривень! Чи готові українці платити за екологічні заміни пластикових пакетів

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 13:56
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Купуючи екологічні заміни пластиковим пакетам, українці можуть навіть зекономити
На ринку є безліч альтернатив пластиковим пакетам
На ринку є безліч альтернатив пластиковим пакетам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 10 грудня в Україні набуває чинності заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів. Українцям доведеться платити до 3 гривень за одиницю. Проте існує чимало екологічних та дешевших альтернатив.

"Сьогодні" дізнавалися, що може стати заміною пластику та скільки доведеться за це заплатити.

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Екоторбинка

Екоторбинка може стати чудовою заміною поліетиленовим пакетам. Їх виробляють з натуральних або синтетичних матеріалів із використанням відходів виробництва або вторинного сировинного матеріалу. Вони зручні та практичні, а головне (при правильному використанні) довговічні.

Придбавши екоторбинку, необхідності постійно витрачати кошти на придбання поліетиленового пакета не буде. Так, 300-500 грн на рік не є великою сумою, але і її можна заощадити, а в додаток до всього, допомогти у збереженні довкілля.

Вартість екосумки може коливатися від 9 до 200 грн. Це все залежить від матеріалу, брендованості, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетах або ж замовити в інтернеті.

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Екосумка
Екосумка / Фото: Getty Images

Авоська

Авоська, сітка — плетена сумка з натуральних або штучних ниток. Широку популярність вона мала ще за радянських часів. Наразі знову стають популярними завдяки тому, що відмінно підходять для перенесення продуктів і товарів.

Сьогодні сіточка — не тільки екологічна альтернатива пакетам, але й модний тренд. На ринку є великий вибір різнокольорових, капронових або бавовняних, довгих чи маленьких. Це може стати чудовою заміною одноразових пластикових пакетів. Туди можна помістити фрукти, овочі тощо.

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Авоська
Авоська / Фото: Getty Images

Придбати авоську можна як у супермаркеті, так і в онлайн-магазині. Вартувати вони будуть дорожче, ніж екосумки, проте їх ціна теж залежить від матеріалу, а також значення має розмір та міцність. Вам потрібно визначити, для яких саме потреб використовувати.

Ціна авоськи середніх розмірів чорного кольору міцності до 9 кг. становитиме 60-100 грн. Звісно, є і дорожче.

Паперові пакети, пакети з крафт-паперу, обгортковий папір

Це найпростіший спосіб упакування. Зараз існують паперові пакети, розраховані на велику вагу, і в цьому плані вони анітрохи не гірші за поліетиленові пакети. Зрозуміло, вартість такого пакета буде виправдана тільки в тому випадку, якщо він використовується багаторазово.

Паперовий пакет
Паперовий пакет / Фото: Getty Images

Такі пакети (як альтернатива пластиковим) людина може вибрати і на касі. Коштує він 10-12 грн.

Тканинні мішечки

Тканинні мішечки підійдуть для сипучих продуктів (борошно, крупи, цукор). Вони набагато міцніші та надійніші, ніж поліетиленові пакети, їх строк служби значно довший.

Тканинні мішечки
Тканинні мішечки / Фото: Getty Images

Моніторинг цін в інтернет-магазинах показав, що вартість таких починається від 63 грн за одиницю. Наприклад, на сайт Prom.ua набір лляних мішечків з 3 одиниць вартує 234 грн.

Вартість одноразових пластикових пакетів

Мінімально допустимі ціни за пластиковий пакет "у формі рукава з дном та відкритою горловиною зі стінками завтошки понад 50 мікрометрів" (про що говорить проєкт постанови Кабміну "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети") мають бути:

  • без ручок та бічних складок – 2 грн.

  • без ручок із бічними складками – 2,5 грн.

  • з ручками без бічних складок – 2,5 грн.

  • з ручками та бічними складками – 3 грн.

Продавець за власним бажанням може встановити ціну на вищому рівні

При цьому біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети завширшки до 225 міліметрів для пакування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів надаватимуть безкоштовно до 2023 року, оскільки такі речі на масовому виробництві наразі безальтернативні.

Нагадаємо, штрафи за розповсюдження пластикових пакетів на безоплатній основі карається штрафом до 8500 грн.

Раніше "Сьогодні" писав про екологічну упаковку, яку вирощують на деревах у Житомирі та Києві.

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