Безкоштовних більше не буде: скільки доведеться платити за одноразові пакети з 10 грудня

Згідно з новими правилами, умови розповсюдження та вартість пластикових пакетів зміниться

Пластикові пакети в Україні планують заборонити з 10 грудня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незабаром в Україні заборонять використовувати безкоштовні пластикові пакети, їхня вартість коливатиметься від 2 до 3 гривень.

Згідно із Законом № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", заборона набуває чинності з 10 грудня 2021 року. Відтепер пластикові пакети продаватимуть.

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Мінімально допустимі ціни на пластиковий пакет "у формі рукава з дном та відкритою горловиною зі стінками завтошки понад 50 мікрометрів" (про що говорить проєкт постанови Кабміну "Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети") мають бути:

без ручок та бічних складок – 2 грн.

без ручок із бічними складками – 2,5 грн. Реклама

з ручками без бічних складок – 2,5 грн.

з ручками та бічними складками – 3 грн.

Продавець за власним бажанням може встановити ціну на вищому рівні.

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При цьому біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети завширшки до 225 міліметрів для пакування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів надаватимуть безкоштовно до 2023 року, оскільки такі речі на масовому виробництві наразі безальтернативні.

Штрафи за використання пластикових пакетів

Відповідно до вищезгаданого закону, за розповсюдження пластикових пакетів на безоплатній основі до порушників застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції. Стосується це магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг.

За порушення законодавства вони сплачуватимуть штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне – сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачується відповідним суб’єктом господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

"Сьогодні" раніше дізнавалися, чому пластикові пакети так небезпечні, а також шукали відповіді на питання: у що тепер загортати оселедець, складати сміття, пакувати подарунки.