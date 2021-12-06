До 200 гривен! Готовы ли украинцы платить за экологические замены пластиковых пакетов

Покупая экологические замены пластиковым пакетам, украинцы могут даже сэкономить

На рынке есть множество альтернатив пластиковым пакетам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 10 декабря в Украине вступает в силу запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов. Украинцам придется платить до 3 гривен за единицу. Однако существует немало экологических и более дешевых альтернатив.

"Сегодня" узнавали, что может стать заменой пластика и сколько придется за это заплатить.

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Экосумка

Экосумка может стать превосходной заменой полиэтиленовым пакетам. Их производят из натуральных или синтетических материалов с использованием отходов производства или вторичного сырьевого материала. Они удобны и практичны, а главное (при правильном использовании) долговечны.

Приобретая экосумку, необходимости постоянно тратить средства на приобретение полиэтиленового пакета не будет. Да, 300-500 грн в год не существуют большой суммой, но и ее можно сэкономить, а вдобавок ко всему, помочь в сохранении окружающей среды.

Стоимость экосумки может колебаться от 9 до 200 грн. Это все зависит от материала, брендированности, дизайна и т. д. Приобрести ее можно в большинстве супермаркетах или же заказать в интернете.

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Экосумка / Фото: Getty Images

Авоська

Авоська, сетка – плетеная сумка из натуральных или искусственных нитей. Широкую популярность она имела еще в советское время. Сейчас снова становятся популярны благодаря тому, что отлично подходят для переноски продуктов и товаров.

Сегодня сеточка – это не только экологическая альтернатива пакетам, но и модный тренд. На рынке существуют большой выбор разноцветных, капроновых или хлопчатобумажных, длинных или маленьких. Это может стать превосходной заменой одноразовых пластиковых пакетов. Туда можно поместить фрукты, овощи и т. д.

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Авоська / Фото: Getty Images

Купить авоську можно как в супермаркете, так и в онлайн-магазине. Стоить они будут дороже, чем экоссумки, однако их цена тоже зависит от материала, а также значение имеет размер и прочность. Вам нужно определить, для каких именно потребностей использовать.

Цена авоски средних размеров черного цвета прочности до 9 кг. будет составлять 60-100 грн. Конечно, существуют и дороже.

Бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги, оберточная бумага

Это самый простой способ упаковки. Сейчас существуют бумажные пакеты, которые рассчитанные на большой вес, и в этом плане они ничуть не хуже полиэтиленовых пакетов. Разумеется, стоимость такого пакета будет оправдана только в том случае, если он используется многократно.

Бумажный пакет / Фото: Getty Images

Такие пакеты (как альтернатива пластиковым) человек может выбрать и на кассе. Стоит он 10-12 грн.

Тканевые мешочки

Тканевые мешочки подойдут для сыпучих продуктов (мука, крупа, сахар). Они намного прочнее и надежнее полиэтиленовых пакетов, их срок службы значительно длиннее.

Тканевые мешочки / Фото: Getty Images

Мониторинг цен в интернет магазинах показал, что стоимость таких начинается от 63 грн за единицу. К примеру, на сайте Prom.ua набор льняных мешочков из 3 единиц стоит 234 грн.

Стоимость одноразовых пластиковых пакетов

Минимально допустимые цены на пластиковый пакет "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками из автошки более 50 микрометров" (о чем говорит проект постановления Кабмина "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты") должны быть:

без ручек и боковых складок – 2 грн.

без ручек с боковыми складками – 2,5 грн.

с ручками без боковых складок – 2,5 грн.

с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Продавец по своему желанию может установить цену на высшем уровне

При этом биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов будут предоставляться бесплатно до 2023 года, так как такие вещи на массовом производстве безальтернативны.

Напомним, штрафы за распространение пластиковых пакетов на безвозмездной основе карается штрафом до 8500 грн.

Ранее "Сегодня" писал об экологической упаковке, которую выращивают на деревьях в Житомире и Киеве.