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Штраф до 8500 грн за использование пластиковых пакетов: к чему готовиться украинцам уже в этом году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 15:56
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В скором времени украинские магазины не смогут бесплатно распространять одноразовые пластиковые пакеты, за это предусмотрены штрафы
Использование бесплатных пластиковых пакетов карается штрафами
Использование бесплатных пластиковых пакетов карается штрафами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже с 10 декабря в Украине запретят использование бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Это будет первый этап ограничений.

В силу вступает Закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины".

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Его цель – уменьшить количество пластиковых отходов и предотвратить их образование.

Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, что являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение будет действовать до 2023 года.

К нарушителям вышеупомянутого закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно – штрафы от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 грн. Штраф уплачивается соответствующим предприятием в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

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Почему пластиковые пакеты так опасны?

По данным ООН, ежегодно в мире производится более 13 миллиардов пластиковых пакетов, то есть 300 штук на каждого взрослого. Каждый год люди используют 5 триллионов полиэтиленовых сумок, при этом в океан попадает 8 миллионов тонн пластика.

По информации БПД , в то время, как средний потребитель в Китае использует только 2 или 3 пластиковых пакета в год, то для других стран эти цифры намного больше: Дания – 4, Ирландия – 18, Германии – 65, в США – 300, Украина, Польша, Венгрия, Словакия – более 400.

Экологи бьют тревогу: пластик хоть и удобная вещь, но очень опасная. Обычные пластиковые пакеты, очень медленно разлагаются в природе, и до сих до сих пор неизвестно сколько лет будет необходимо для полного распада, приблизительные оценки времени – от 200 до 500 лет.

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Но как же прожить без пластиковых пакетов, вы можете прочесть в материале "Сегодня". Мы даем ответы на пять самых неудобных вопросов.

Ранее мы также рассказывали об упаковке, которую выращивают на деревьях Житомир и Киев.

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