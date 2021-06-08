Заборона пластикових пакетів: упаковку вирощують на деревах у Києві та Житомирі

Валентин Фречка з папером з листя / Фото: Facebook

Після того, як Верховна Рада проголосувала, а президент Володимир Зеленський підписав заборону пластикових пакетів, на слуху знову опинилася тема упаковки продуктів в супермаркетах в пакети з альтернативних матеріалів. Наприклад, у папір з опалого листя чи соломи.

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Як розповів сайту "Сьогодні" автор такої новаторської ідеї, уродженець Закарпаття Валентин Фречка, в Україні вже виготовляється папір і пакети з опалого листя. Втім, це виробництво поки що не набрала великих обертів. "Ми – стартап", – каже Валентин.

За його словами, нинішній рівень виробництва упаковки будується поки що на дрібних замовленнях.

"До масовості ми тільки йдемо. За останній час було виготовлено близько 9 тонн паперу. Листя заготовляємо з осені, в цьому нам сприяють Київ і Житомир. Поки що виготовляємо листовий папір для упаковки. Перспективи цього нововведення залежать від інвестицій, які ми намагаємося залучити. Рости без інвестицій неможливо. Після заборони пластика є перспектива рости на рівні України. Не виключено, що з'являться пакети не тільки з опалого листя, а й з соломи. Планів дуже багато, і ми їх поки не розголошуємо", – розповів нам Фречка.

Нагадаємо, 2018-го Валентин Фречка переміг на міжнародній олімпіаді геніїв в США, виготовивши папір з листя. Випускника звичайної сільської школи навіть запрошували імениті закордонні університети. Валентин розробляв ідею про незвичайний папір у лабораторії сільської школи. Допомагала йому вчителька. Помилялися, пробували, експериментували, поки не вивели ідеальну формулу.

Також нагадаємо, що поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 гривень.