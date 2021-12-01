Штраф до 8500 грн за використання пластикових пакетів: до чого готуватися українцям вже цьогоріч

Незабаром українські магазини не зможуть безкоштовно розповсюджувати одноразові пластикові пакети, за це передбачено штрафи

Використання безкоштовних пластикових пакетів карається штрафами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже з 10 грудня в Україні заборонять використання безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування. Це буде перший етап обмежень.

Так, набуває чинності Закон № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

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Його мета – зменшити кількість пластикових відходів та запобігти їх утворенню.

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфері надання послуг. На біорозкладні, а також і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду, вимоги поки не поширюються. Цей виняток діятиме до 2023 року.

До порушників вищезгаданого закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме – штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачується відповідним суб’єктом господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

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Чому пластикові пакети так небезпечні?

За даними ООН, щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 штук на кожного дорослого. Кожного року люди використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок, при цьому до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику.

За інформацією БПД, коли як середній споживач в Китаї використовує тільки 2 або 3 пластикових пакетів на рік, то для інших країн ці цифри набагато більші: Данія – 4, Ірландія – 18, Німеччині – 65, в США – 300, Україна, Польща, Угорщина, Словаччина – понад 400.

Екологи бʼють на сполох: пластик хоч і зручна річ, але дуже небезпечна. Звичайні пластикові пакети, дуже повільно розкладаються у природі, і достеменно досі не відомо скільки років буде необхідно для повного розпаду, приблизні оцінки часу - від 200 до 500 років.

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А як прожити без пластикових пакетів ви можете прочитати у матеріалі "Сьогодні". Ми даємо відповіді на пʼять найнезручніших питань.

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