"Мертвый закон!" Кто больше всего пострадает от запрета пластиковых пакетов с 10 декабря

Законопроект не решает в целом вопрос загрязнения пластиком и полиэтиленом

Эксперты считают, что Закон не имеет механизмов контроля его соблюдения на стихийных рынках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С одной стороны, Закон регулирует вопросы безвозмездного распространения пластиковых пакетов, тем самым заботясь об окружающей среде, а с другой — механизмов контроля за этим недостаточно.

"Сегодня" собрал мнения, высказанные экспертами по поводу этого вопроса, и узнал, как власть может стимулировать соблюдать Закон.

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"Мертвый", ибо фрагментарный

Закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" — лишь небольшой фрагмент, который в целом проблему загрязнения пластиком и полиэтиленом не решает. Такое экспертное мнение высказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Темочко в эфире канала Апостроф ТВ.

Темочка отметила, что депутаты идут мелкими и малоэффективными шагами. Запрещение полиэтилена и пластика должно быть более масштабным и содержать в своем перечне тару и упаковку из вышеупомянутых материалов.

Закон есть, а алгоритмов контроля нет

Контроль за соблюдением будущего закона возлагается на Госпотребслужбу. Этот орган занимается защитой прав потребителей практически всех категорий.

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"Они даже физически не успевают адекватно реагировать на огромное количество нарушений законодательства и на многочисленные жалобы потребителей. Логичнее было бы наделить этими полномочиями Государственную экологическую службу", — говорил ранее в комментарии "Сегодня" президент "Украинской организации защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Он отметил, что будет то же самое, что с законом о сортировке мусора с 2018 года. Закон существует, а действенных алгоритмов и мотиваторов нет. Да и штрафы не совсем убедительны.

Штраф от 1700 до 8500 гривен ударит по мелким предпринимателям на рынках. Но для гигантских торговых сетей с годовыми оборотами в десятки миллиардов гривен это является мелочью.

Не штрафами, а мотивацией!

Закон будет работать во благо только в том случае, когда будут не только штрафы, но и мотивация отказаться от пластиковых пакетов. Это могут быть как кредиты от государственных банков по сниженной ставке, так и уменьшение на пару процентов налога на прибыль предприятий, в общем, нужно привлекать частный бизнес, стимулируя переработку пластика.

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"Для этого должна быть разработана госпрограмма грантов и дотаций для компаний, перерабатывающих пластиковые отходы. Специальный фонд для этой программы должны наполнять экологическим "акцизом" производители и импортеры бытового пластика", — говорит Олег Титамир.

Кстати, по его словам, подобный алгоритм уже давно работает в Европейском союзе.

Размер штрафов с 10 декабря

Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, являющиеся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение будет действовать до 2023 года.

К нарушителям вышеупомянутого закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно – штрафы от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 грн. Штраф уплачивается соответствующим предприятием в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

Чем заменить?

Украинцы будут платить до 3 гривен за один пластиковый пакет. Однако существуют немало экологических и более дешевых альтернатив, на которых можно даже сэкономить.

Например, экосумка может стать превосходной заменой полиэтиленовым пакетам. Стоимость эксумки колеблется от 9 до 200 грн. Все зависит от материала, бренда, дизайна и т. д. Приобрести ее можно у большинства супермаркетов или же заказать в интернете.

Заменить пластиковые пакеты можно также авоськами, бумажными пакетами, тканевыми мешочками.

Ранее "Сегодня" писали о стоимости пластиковых пакетов, установленной законом.

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