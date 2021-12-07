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"Мертвий закон". Хто найбільше постраждає від заборони пластикових пакетів з 10 грудня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 14:30
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Законопроєкт в цілому не вирішує питання забруднення пластиком і поліетиленом
Експерти вважають, що Закон не має механізмів контролю його дотримання на стихійних ринках
Експерти вважають, що Закон не має механізмів контролю його дотримання на стихійних ринках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З одного боку, Закон регулює питання безоплатного розповсюдження пластикових пакетів, тим самим піклуючись про довкілля, а з іншого механізмів контролю за цим має недостатньо.

"Сьогодні" зібрав думки, висловлені різними експертами з цього питання, та дізнався, як влада може стимулювати дотримання Закону.

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"Мертвий", бо фрагментарний

Закон №1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" є лише невеликим фрагментом, який в цілому проблему забруднення пластиком і поліетиленом не вирішує. Таку експертну думку висловила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Темочко в ефірі каналу Апостроф TV.

Темочко зазначила, що депутати ідуть дрібними та малоефективними кроками. Заборона поліетилену та пластику повинна бути більш масштабною і містити в своєму переліку тару і упаковку з вищезгаданих матеріалів.

Закон є, алгоритмів контролю немає

Контроль за дотриманням майбутнього закону покладається на Держспоживслужбу. Цей орган займається захистом прав споживачів практично всіх категорій.

"Вони навіть фізично не встигають адекватно реагувати на величезну кількість порушень законодавства і на численні скарги споживачів. Логічніше було б наділити цими повноваженнями Державну екологічну службу", — говорив раніше у коментарі "Сьогодні" президент "Української організації захисту споживачів послуг" Олег Титамир.

Він зауважив, що буде те ж саме, що із законом про сортування сміття з 2018 року. Закон є, а дієвих алгоритмів і мотиваторів немає. Та й штрафи не зовсім переконливі.

Штраф від 1700 до 8500 гривень вдарить по дрібних підприємцях на ринках. Але для гігантських торгових мереж з річними оборотами в десятки мільярдів гривень це є дрібницею.

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Не штрафами, а мотивацією!

Закон працюватиме на благо лише в тому випадку, коли будуть не тільки штрафи, а й мотивація відмовитися від пластикових пакетів. Це можуть бути як кредити від державних банків за зниженою ставкою, так і зменшення на кілька відсотків податку на прибуток підприємств, загалом, залучати приватний бізнес, стимулюючи переробку пластику.

"Для цього повинна бути розроблена держпрограма грантів і дотацій для компаній, що переробляють пластикові відходи. Спеціальний фонд для цієї програми повинні наповнювати екологічним "акцизом" виробники та імпортери побутового пластику ", — говорить Олег Титамир.

До речі, за його словами, такий алгоритм вже давно працює в Європейському союзі.

Розмір штрафів з 10 грудня

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфері надання послуг. На біорозкладні, а також і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду, вимоги поки не поширюються. Цей виняток діятиме до 2023 року.

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До порушників вищезгаданого закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме – штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачується відповідним суб’єктом господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Чим замінити?

Українцям доведеться платити до 3 гривень за один пластиковий пакет. Проте є чимало екологічних та дешевших альтернатив, на яких можна навіть зекономити.

Наприклад, екоторбинка може стати чудовою заміною поліетиленовим пакетам. Вартість екосумки коливається від 9 до 200 грн. Все залежить від матеріалу, бренду, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетів або ж замовити в інтернеті.

Замінити пластикові пакети можна також авоськами, паперовими пакетами, тканинними мішечками.

Раніше "Сьогодні" писали про вартість пластикових пакетів, встановлену законом.

Також ми шукали відповіді на питання: у що тепер загортати оселедець, складати сміття, пакувати подарунки.

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