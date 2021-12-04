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Бесплатных больше не будет: сколько придется платить за одноразовые пакеты с 10 декабря

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
4 декабря, 18:10
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Согласно новым правилам, условия распространения и стоимость пластиковых пакетов изменится
Пластиковые пакеты в Украине планируют запретить с 10 декабря
Пластиковые пакеты в Украине планируют запретить с 10 декабря / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В скором времени в Украине запретят использовать бесплатные пластиковые пакеты, их стоимость будет колебаться от 2 до 3 гривен.

Согласно Закону № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", запрет вступает в силу с 10 декабря 2021 года. Теперь, согласно статье №3 Закона, распространение пластиковых пакетов будет осуществляться исключительно на платной основе.

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Минимально допустимые цены на пластиковый пакет "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров" (о чем говорит проект постановления Кабмина "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты") должны быть:

  • без ручек и боковых складок – 2 грн.

  • без ручек с боковыми складками – 2,5 грн.

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  • с ручками без боковых складок – 2,5 грн.

  • с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Продавец может установить цену на высшем уровне.

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При этом биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов будут предоставляться бесплатно до 2023 года, так как такие вещи на массовом производстве безальтернативны.

Штрафы за использование пластиковых пакетов

Согласно вышеупомянутому закону, за распространение пластиковых пакетов на безвозмездной основе к нарушителям будут применяться административно-хозяйственные санкции. Касается это магазинов, супермаркетов, заведений питания и сферы предоставления услуг.

За нарушение законодательства они будут платить штрафы 1700 до 3400 гривен. За повторное – сумма будет составлять от 3400 до 8500 гривен. Штраф уплачивается соответствующим предприятием в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

"Сегодня" раньше узнавали, почему пластиковые пакеты так опасны, а также искали ответы на вопросы: во что теперь заворачивать сельдь, складывать мусор, паковать подарки.

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