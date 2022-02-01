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Не ждали? Какой сюрприз февраль подготовил для украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 февраля, 06:15
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Очередной сюрприз от власти ударит по карманам украинцев
С 1 февраля пластиковые пакеты станут платными
С 1 февраля пластиковые пакеты станут платными / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Уже с 1 февраля 2022 года цены на пластиковые пакеты зафиксировали. Исключением стал рыбный и мясной отдел и бакалея.

Согласно решению правительства, минимум 2 грн должны стоить мешочки без ручек и боковых складок.

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Такие же, но с боковыми складками — 2,5 грн. Обычная маечка — минимум 3 грн.

В рыбных и мясных отделах, а также в отделе бакалеи "кульки" останутся бесплатными. А сумки, которые выдерживают вес свыше 7 кг, вообще должны исчезнуть из продажи. Вместо них магазины уже предлагают покупателям биоразлагаемые и экологические пакеты.

Напомним, что в Украине постепенно пытаются прекратить распространение пластика как платно, так и безвозмездно. Процесс включает в себя три этапа:

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запрет на бесплатное распространение одноразовых пластиковых пакетов – вступил в силу с 10 декабря 2021 года;

запрет на распространение пакетов до 50 микрометров – с марта 2022 года;

запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров — с 1 января 2023 года.

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Альтернативные замены пакетам

Как альтернативой пластиковым пакетам может стать их экологическая замена.

Например, экосумка — отличная замена полиэтиленовым пакетам. Ее производят из натуральных или синтетических материалов с использованием отходов производства или вторичного сырьевого материала. Они удобны и практичны, а главное (если правильно использовать) – долговечны.

Стоимость эксумки колеблется от 9 до 200 грн. Все зависит от материала, бренда, дизайна и т. д. Приобрести ее можно у большинства супермаркетов или же заказать в интернете.

Среди других альтернатив могут быть: авоська, крафтовые пакеты, бумажные или тканевые мешочки.

Напомним, что февраль удивит украинцев не только нововведением относительно пакетов, месяц подготовил для вас и новые правила въезда в ЕС, и увеличение зарплат правоохранителям.

Раньше мы писали, почему закон о запрете бесплатного распространения пакетов называют "мертвым" и отрицают его эффективность в плане экологии, а также рассказывали, как украинцы находят необычные альтернативы "кулькам".

Больше информации читайте в спецтеме "Сегодня" "Запрет пластиковых пакетов с 10 декабря". Там мы собрали самые актуальные мнения экспертов, бизнеса, обычных украинцев.

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