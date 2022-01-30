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Коснется почти каждого. Три самых важных нововведения февраля

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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30 января, 06:05
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Рассказываем, какие изменения подготовил украинцам февраль 2022 года
Изменения в Украине в феврале
Изменения в Украине в феврале / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В феврале 2022 года украинцев ждет ряд важных нововведений, среди которых второй этап ограничений на оборот пластиковых пакетов и новые правила для туристов.

Минимальные цены на пластиковые пакеты

Еще в декабре в Украине ввели новое правило – полный запрет на распространение бесплатных пластиковых пакетов. С 10 декабря цена на "кульки" в крупнейших сетях супермаркетов составляла от 1 до 20 копеек. Также платными такие пакеты стали и в заведениях питания.

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Что изменится с 1 февраля: в Украине начнется второй этап ограничений на оборот пластиковых пакетов ("кульков"). Теперь магазины обязаны будут продавать их не меньше, чем за 2 грн.

Цены на пакеты со стенками толщиной более 50 мкм с 1 февраля должны быть не меньше:

  • 2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;
  • 3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

К слову, о тонких пластиковых пакетах речь пока не идет.

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Повышение зарплат правоохранителям

С 1 февраля правоохранителям в Украине повысят зарплаты. Как объяснил ранее глава Нацполиции Игорь Клименко, повышение заработной платы всем категориям полицейских началось еще в январе, когда повысили зарплаты 14 категориям полицейских, и процесс будет завершен в феврале.

Таким образом с 1 февраля повышение заработной платы будет касаться каждого работника полиции.

В 2022 году на дополнительные выплаты полицейским отложили 2,8 млрд грн.

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Как заявил раньше глава МВД Денис Монастырский, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий, Не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Новые правила въезда в ЕС для украинцев

Уже с 1 февраля начинают действовать новые правила въезда в ЕС, которые рекомендовал Совет ЕС.

Какие документы подходят для въезда в ЕС:

  • о полном курсе вакцинации от коронавируса;
  • отрицательный тест на COVID-19;
  • документ, подтверждающий, что вы выздоровели от коронавируса.

Любой из этих документов должен быть подтвержден действующим цифровым сертификатом ЕС.

Украинцам не нужен цифровой COVID-сертификат, поскольку международный сертификат в приложении "Дія" признан странами Европейского Союза.

Также мы писали о том, что ждет украинцев в 2022 году:

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