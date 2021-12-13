Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

5 грн за одноразовый пакет! Украинцы больше не хотят платить за когда-то бесплатные "кульки"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 15:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После запрета бесплатного распространения пластиковых пакетов каждый бизнес устанавливает свою цену, несмотря на все рекомендации властей
Украинцы ищут бесплатные замены пластиковым пакетам
Украинцы ищут бесплатные замены пластиковым пакетам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

10 декабря вступил в силу запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов. Для предприятий власти установили первоначальную цену — 2 грн. Кто-то совсем не придерживается ее, а кто-то "загнул" вдвое выше.

"Сегодня" побывали в заведениях быстрого питания и узнали, какова ситуация там.

Реклама

Это вам не супермаркет

Оно и правда, если в супермаркете приобрести пакет за 10 копеек может даже пенсионер, то в заведениях быстрого питания он обойдется в копеечку.

Да, в одном из самых популярных фастфудов Украины пластиковый пакет предлагают за 5 гривен. А если таких нужно несколько? Однако, следует заметить, закон соблюдается.

Наблюдая за покупками киевлян в этом месте больше часа, мы сделали вывод: никому те пакеты и не нужны. За все это время никто не приобрел хотя бы единицу.

Реклама

/ Фото: Сегодня

Другое не менее популярное заведение быстрого питания вообще отказалось от полиэтиленовых пакетов, вместо них использует бумажные.

Вместо пакета – перчатка

Несмотря на запрет бесплатных пакетов, украинцы не отчаялись и ради развлечения используют одноразовые перчатки, которые под запрет не попали.

Реклама

Интересные фотографии обнародовали в телеграм-канале под названием "Великий Киев".

На них видно, как один покупатель заполняет полиэтиленовую перчатку помидорами, а другой – картофелем.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

По нашим наблюдениям, украинцы постепенно переходят на экологические замены. В супермаркетах довольно часто можно увидеть покупателей с экосумками, сеточками для овощей и даже с тканевыми мешочками.

Поэтому постепенно, под возмущения или одобрения, полиэтиленовые пакеты все же выйдут из употребления. Тем самым мы внесем свою лепту в сохранение окружающей среды.

Хронология запретов

Ограничение на распространение пластиковых пакетов проходит в три этапа:

  • Первый этап. С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов быть не должно, приобрести их можно только за деньги.
  • Второй этап. С марта 2022 г. допускаются биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками)
  • Третий этап. С 1 января 2023 г. все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

Ранее мы писали, что альтернативой пластиковым пакетам может стать их экологическая замена. Купив ее, украинцы смогут не только помочь окружающей среде, но и сэкономить.

Также мы узнали мнение бизнеса, как повлияет на предпринимателей этот запрет.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,42
19,30
30,59
30,48
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять