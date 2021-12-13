5 грн за одноразовый пакет! Украинцы больше не хотят платить за когда-то бесплатные "кульки"

10 декабря вступил в силу запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов. Для предприятий власти установили первоначальную цену — 2 грн. Кто-то совсем не придерживается ее, а кто-то "загнул" вдвое выше.
"Сегодня" побывали в заведениях быстрого питания и узнали, какова ситуация там.
Это вам не супермаркет
Оно и правда, если в супермаркете приобрести пакет за 10 копеек может даже пенсионер, то в заведениях быстрого питания он обойдется в копеечку.
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Да, в одном из самых популярных фастфудов Украины пластиковый пакет предлагают за 5 гривен. А если таких нужно несколько? Однако, следует заметить, закон соблюдается.
Наблюдая за покупками киевлян в этом месте больше часа, мы сделали вывод: никому те пакеты и не нужны. За все это время никто не приобрел хотя бы единицу.
Другое не менее популярное заведение быстрого питания вообще отказалось от полиэтиленовых пакетов, вместо них использует бумажные.
Вместо пакета – перчатка
Несмотря на запрет бесплатных пакетов, украинцы не отчаялись и ради развлечения используют одноразовые перчатки, которые под запрет не попали.
Интересные фотографии обнародовали в телеграм-канале под названием "Великий Киев".
На них видно, как один покупатель заполняет полиэтиленовую перчатку помидорами, а другой – картофелем.
По нашим наблюдениям, украинцы постепенно переходят на экологические замены. В супермаркетах довольно часто можно увидеть покупателей с экосумками, сеточками для овощей и даже с тканевыми мешочками.
Поэтому постепенно, под возмущения или одобрения, полиэтиленовые пакеты все же выйдут из употребления. Тем самым мы внесем свою лепту в сохранение окружающей среды.
Хронология запретов
Ограничение на распространение пластиковых пакетов проходит в три этапа:
- Первый этап. С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов быть не должно, приобрести их можно только за деньги.
- Второй этап. С марта 2022 г. допускаются биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками)
- Третий этап. С 1 января 2023 г. все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.
Ранее мы писали, что альтернативой пластиковым пакетам может стать их экологическая замена. Купив ее, украинцы смогут не только помочь окружающей среде, но и сэкономить.
Также мы узнали мнение бизнеса, как повлияет на предпринимателей этот запрет.