5 грн за одноразовий пакет! Українці більше не хочуть платити за колись безкоштовні "кульки"

10 грудня набула чинності заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів. Для підприємств влада встановила початкову ціну — 2 грн. Хтось зовсім не дотримується її, а хтось "загнув" удвічі вищу.
"Сьогодні" побували в закладах швидкого харчування і дізналися, яка ситуація там.
Це вам не супермаркет
Воно й правда, якщо в супермаркеті придбати пакет за 10 копійок може навіть пенсіонер, то у закладах швидкого харчування це обійдеться в копієчку.
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Наприклад, в одному з найпопулярніших фастфудів України пластиковий пакет пропонують за 5 гривень. А якщо таких треба декілька? Проте варто зауважити, що закону дотримуються.
Спостерігаючи за закупами киян в цьому місці понад годину, ми зробили висновок: нікому ті пакети і не потрібні. За весь цей час жодна людина не придбала бодай одного.
Інший не менш популярний заклад швидкого харчування взагалі відмовився від поліетиленових пакетів, замість них використовує паперові.
Замість пакету — рукавичка
Попри заборону безплатних пакетів, українці не зневірилися і задля розваги використовують одноразові рукавички, які під заборону не потрапили.
Цікаві світлини оприлюднили в телеграм-каналі під назвою "Великий Київ".
На світлинах видно, як один покупець заповнює поліетиленову рукавичку помідорами, а інший – картоплею.
За нашими спостереженнями, українці поступово переходять на екологічні заміни. У супермаркетах доволі часто можна побачити покупців з екосумками, сіточками для овочів та навіть з тканинними мішечками.
Тож поступово, під обуренням чи схвалення, поліетиленові пакети таки зовсім вийдуть з ужитку. Завдяки цьому ми зробимо свій внесок у збереження довкілля.
Хронологія заборон
Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:
- Перший етап. З 10 грудня безплатних одноразових пакетів не повинно бути, придбати їх можна тільки за гроші.
- Другий етап. З березня 2022 року допускаються біорозкладні пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються лише як виробнича упаковка певних розмірів (завширшки до 22,5 см, завглибшки – до 34,5 см, завдовжки – до 45 см разом із ручками).
- Третій етап. З 1 січня 2023 року всі пластикові пакети заборонені. Для використання дозволені лише пакети з біорозкладних матеріалів.
Раніше ми писали, що альтернативою пластиковим пакетам може стати їхня екологічна заміна. Купивши її, українці зможуть не лише допомогти довкіллю, але й заощадити.
Також ми дізналися думку бізнесу, як вплине на підприємців ця заборона.