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В Україні запрацювало перше обмеження пластикових пакетів — бізнес в замішанні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 14:18
В закладинки
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Бізнес не розуміє, як влада збирається контролювати та штрафувати за недотримання Закону
Бізнес обурений, що влада немає механізмів контролю
Бізнес обурений, що влада немає механізмів контролю / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 10 грудня 2021 року в Україні почав діяти закон щодо заборони розповсюдження пластикових пакетів у магазинах. Проте бізнес вважає, що нормативної бази для цього немає.

Про це йдеться на сайті Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

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В асоціації стверджують, що вони підтримували та підтримують необхідність покращення екологічної ситуації в нашій країні. Але має бути саме поступова відмова.

Бізнес в замішанні

Як продавати пакети, за якою вартістю, як здійснювати облік і звітування, як загалом звітуватися перед органами, що будуть влаштовувати перевірки, — це основні питання, що виникають у бізнесу.

Вони не розуміють, як в майбутньому контролюватиметься та ж заборона тонких і надтонких пластикових пакетів. Бізнес стверджує, що відповідного нормативно-правового акту про встановлення мінімальних роздрібних цін на такі пакети поки немає.

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Як бізнес бачить схему продажу пекетів

Наразі чіткої схеми реалізації тонких і надтонких пластикових пакетів на платній основі теж немає.

Бізнес пропонує:

  • розроблення механізму маркування, що доволить забезпечити облік та контроль прибирання таких пакетів споживачами;
  • запровадити соціальну кампанію щодо цієї ініціативи, щоб громадяни розуміли причити її впровадження та очікувані результати;

У ЄБА говорять, що закон чинний вже з 10 грудня, а проєкт Постанови Мінекономіки ще не затвердили. Та й питання спеціального маркування на біорозкладний пакет затверджується Кабінетом Міністрів України. Проте проєкт поки перебуває на етапі громадського обговорення.

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Бізнес занепокоєний контролем на ринках

Компанія-членів Асоціації занепокоєна, що використання пластикових пакетів стосується лише організованих магазинів та роздрібних мереж, але не буде контролюватись при здійсненні стихійної торгівлі на ринках.

Справедливість, прозорість правил — це ключові правила ведення бізнесу, зокрема, і в частині заборони на використання пластикових пакетів. Тож у ЄБА переконані, що перехід має бути послідовним та комплексним.

Які штрафи передбачені

Нагадаємо, що заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфері надання послуг. На біорозкладні, а також і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду, вимоги поки не поширюються. Цей виняток діятиме до 2023 року.

До порушників вищезгаданого закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме – штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачується відповідним суб’єктом господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Напередодні введення заборони на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів ми дізналися, як на це реагують українці, і чому експерти називають Закон "мертвим".

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