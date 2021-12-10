В Украине заработало первое ограничение одноразових пакетов — бизнес в замешательстве

Бизнес не понимает, как власти собираются контролировать и штрафовать за несоблюдение Закона

Бизнес возмущен, что у власти нет механизмов контроля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 10 декабря 2021 года в Украине начал действовать закон о запрете на распространение пластиковых пакетов в магазинах. Однако бизнес считает, что нормативной базы для этого нет.

Об этом говорится на сайте Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

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В ассоциации утверждают, что они поддерживают необходимость улучшения экологической ситуации в нашей стране. Но должен быть именно постепенный отказ.

Бизнес в замешательстве

Как продавать пакеты, по какой стоимости, как осуществлять учет и отчетность, как в целом отчитываться перед органами, которые будут устраивать проверки, это основные вопросы, возникающие в бизнесе.

Они не понимают, как в будущем будет контролироваться тот же запрет тонких и сверхтонких пластиковых пакетов. Бизнес утверждает, что соответствующего нормативно правового акта об установлении минимальных розничных цен на такие пакеты пока нет.

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Как бизнес видит схему продажи пекетов

Пока четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе тоже нет.

Бизнес предлагает:

разработку механизма маркировки, что позволит обеспечить учет и контроль уборки таких пакетов потребителями;

введение социальной кампании по этой инициативе, чтобы граждане понимали причины ее внедрение и ожидаемые результаты.

В ЕБА говорят, что закон действует уже с 10 декабря, а проект постановления Минэкономики еще не утвердили. Да и вопрос специальной маркировки на биоразлагаемый пакет утверждается Кабинетом Министров Украины. Тем не менее, проект пока находится на этапе общественного обсуждения.

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Бизнес обеспокоен контролем на рынках

Компания-членов Ассоциации обеспокоена тем, что использование пластиковых пакетов касается только организованных магазинов и розничных сетей, но не будет контролироваться при осуществлении стихийной торговли на рынках.

Справедливость, прозрачность правил – это ключевые правила ведения бизнеса, в частности, и запрета на использование пластиковых пакетов. Поэтому ЕБА убеждена, что переход должен быть последовательным и комплексным.

Какие штрафы предусмотрены

Напомним, что запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сфере предоставления услуг. На биоразлагаемые, а также и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые есть первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение будет действовать до 2023 года.

К нарушителям вышеупомянутого закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно – штрафы от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 гривен. Штраф уплачивается соответствующим предприятием в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

Накануне введения органичений на бесплатное распространение пластиковых пакетов ми узнали, как на это реагируют украинцы, и почему эксперты называют Закон "мертвым".