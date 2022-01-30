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Торкнеться майже кожного. Три найважливіші нововведення лютого

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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30 січня, 06:05
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Розповідаємо, які зміни підготував українцям лютий 2022 року
Зміни в Україні у лютому
Зміни в Україні у лютому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У лютому 2022 року на українців чекає низка важливих нововведень, серед яких другий етап обмежень на обіг пластикових пакетів та нові правила для туристів.

Мінімальні ціни на пластикові пакети

Ще в грудні в Україні запровадили нове правило – повна заборона на розповсюдження безкоштовних пластикових пакетів. З 10 грудня ціна на "кульки" у найбільших мережах супермаркетів становила від 1 до 20 копійок. Також платними такі пакети стали у закладах харчування.

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Що зміниться з 1 лютого: в Україні розпочнеться другий етап обмежень на обіг пластикових пакетів ("кульків"). Тепер магазини будуть зобов'язані продавати їх не менше ніж за 2 грн.

Ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мкм з 1 лютого має бути не менше:

  • 2,00 грн – для пакетів без ручок та бічних складок;
  • 2,50 грн – для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок;
  • 3,00 грн – для пакетів з ручками та бічними складками.

До речі, про тонкі пластикові пакети мова поки не йде.

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Підвищення зарплат правоохоронцям

З 1 лютого правоохоронцям в Україні збільшать зарплати. Як пояснив раніше голова Нацполіції Ігор Клименко, підвищення заробітної плати всім категоріям поліцейських почалося ще у січні, коли підвищили зарплати 14 категоріям поліцейських, і процес буде завершено у лютому.

Таким чином, з 1 лютого підвищення заробітної плати стосуватиметься кожного працівника поліції.

2022 року на додаткові виплати поліцейським відклали 2,8 млрд грн.

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Як заявив раніше глава МВС Денис Монастирський, президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС всіх категорій, не лише поліцейським, а й рятувальникам, прикордонникам, нацгвардійцям, працівникам міграційної служби.

Нові правила в'їзду до ЄС для українців

Вже з 1 лютого починають діяти нові правила в'їзду до ЄС, які рекомендувала Рада ЄС.

Які документи підходять для в'їзду до ЄС:

  • про повний курс вакцинації від коронавірусу;
  • негативний тест на COVID-19;
  • документ, що підтверджує, що ви одужали від коронавірусу.

Будь-який з цих документів має бути підтвердженим діючим цифровим сертифікатом ЄС.

Українцям не потрібен цифровий COVID-сертифікат, оскільки міжнародний сертифікат у додатку "Дія" визнаний країнами Європейського Союзу.

Також ми писали про те, що чекає на українців у 2022 році:

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