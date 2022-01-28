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Головне нововведення в лютому: що зміниться в житті українців зовсім скоро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 січня, 17:36
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Нові правила торкнуться як бізнес, так і звичайних українців
Нововведення набудуть чинності з 1 лютого
Нововведення набудуть чинності з 1 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Окрім нововведення для ФОПів з 1 січня 2022 року, бізнес торкнеться ще одне — з 1 лютого. Стосується воно встановлення мінімальних цін на пластикові пакети.

Про це йдеться в рішенні уряду.

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Так, українські магазини відтепер зобовʼязані будуть продавати "кульки" не менше ніж за 2 грн. Ініціатива зумовлена тим, що після того, як заборона на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів набула чинності, супермаркети встановили символічні ціни в розмірі від 1 копійки до 12 коп. Деякі заклади громадського харчування продавали їх за 5 грн, а хтось взагалі відмовився і замінив екологічною альтернативою — паперовими пакетами.

Тож ціни з 1 лютого повинні бути не менше:

  • 2,00 грн – для пакетів без ручок та бічних складок;
  • 2,50 грн – для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок;
  • 3,00 грн – для пакетів з ручками та бічними складками.

Стосуються вони пакетів зі стінками завтовшки понад 50 мкм, які призначені для пакування та транспортування товарів. Тобто йдеться не про тонкі пластикові пакети.

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Нагадаємо, що з 10 грудня в Україні заборонили використання безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування. Згідно із законом № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", за недотримання правил передбачені штрафи до 8500 грн. Це був перший етап заборони, попереду ще два.

Продажі зросли втричі

Найпопулярнішим товаром кінця 2021 року вважають еко-сумки та інші альтернативні заміни пластиковим пакетам.

Попит на екологічні заміни пластику, таких як: еко-сумки, тканинні мішечки, авоськи, почав підійматися ще з листопада 2021 року. З того часу продажі цих речей зросли на 178%.

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Повʼязують це із Законом про заборону безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів. Активний інтерес до питання суспільство проявляло ще влітку цього року, проте в листопаді цікавість знову підігрілася на фоні розголосу деяких пунктів законопроєкту.

Раніше ми розповідали, на чому наживаються супермаркети, і що робить їм 70% виручки.

Ми також повідомляли, що в Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через додаток "Дія".

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