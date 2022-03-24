"Укрзализныця" эвакуирует из горячих точек – список рейсов на 25 марта

"Укрзализныця" опубликовала список дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта. Компания ежедневно размещает график.
Соответствующее расписание поездов на 25 марта опубликовала "Укрзализныця" в Telegram-канале.
Рейсы на 25 марта
Киев:
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- 09:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов
- 17:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
- 11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск
- 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп
Краматорск:
- 13:00 – №290/289 Краматорск – Львов
- 16:00 – №292/291 Краматорск – Львов
Кроме того, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы
Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.
"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное.