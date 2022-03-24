"Укрзализныця" эвакуирует из горячих точек – список рейсов на 25 марта

"Сегодня" подробно расскажет, в какие города в Украине можно эвакуироваться на поезде

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" опубликовала список дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта. Компания ежедневно размещает график.

Соответствующее расписание поездов на 25 марта опубликовала "Укрзализныця" в Telegram-канале.

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Рейсы на 25 марта

Киев:

09:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов

17:00 – Интерсити+ Киев(Дарница) – Львов

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов

Днепр:

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20:00 – №234/233 Днепр – Чоп

Краматорск:

13:00 – №290/289 Краматорск – Львов

16:00 – №292/291 Краматорск – Львов

Кроме того, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

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"Сегодня" также писали, что некоторые страны ЕС сделали бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев и рассказывали, как правильно эвакуировать животное.