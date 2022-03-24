"Укрзалізниця" евакуює з гарячих точок – список рейсів на 25 березня

"Сьогодні" докладно розповість, до яких міст в Україні можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуює людей у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" опублікувала список додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня. Компанія щодня розміщує графік.

Відповідний розклад поїздів на 25 березня опублікувала "Укрзалізниця" у Telegram-каналі.

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Рейси на 25 березня

Київ:

09:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів

17:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів

Дніпро:

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20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

Краматорськ:

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів

16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів

Крім того, додатковий рейс вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

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"Сьогодні" також писали, що деякі країни ЄС зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців та розповідали, як правильно евакуювати тварину.