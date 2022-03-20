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Укрзализныця возвращает платный проезд – какие билеты нужно покупать

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20 марта, 16:27
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Платить придется за билеты на рейсы, которые ранее были бесплатными в связи с военным положением
Некоторые рейсы УЗ станут платными
Некоторые рейсы УЗ станут платными / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Укрзализныця начала эвакуацию населения с горячих точек. Много рейсов объявили эвакуационными и закрыли продажу билетов на них.

Уже на неделе с 21 марта продажа билетов по некоторым рейсам возобновится. Про это сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Какие рейсы станут платными

Укрзализныця возвращает платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и юг, а также в определенные страны.

"Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны", – заявил Камышин.

Посадка на эвакуационные рейсы бесплатная

Ранее "Сегодня" уже писали, что посадка на эвакуационные рейсы УЗ для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

Кроме того, бесплатным для украинцев сделали проезд в железнодорожном транспорте 11 стран Евросоюза.

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