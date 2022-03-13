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"Укрзализныця" временно вводит стабильный график движения поездов – расписание

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 марта, 09:38
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"Укрзализныця" меняет правила путешествий до момента перевода часов на летнее время
График движения до 27 марта
График движения до 27 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" вводит стабильный график курсирования поездов до момента перехода на летнее время, который состоится 27 марта.

Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

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Также отмечается, что при необходимости каждый день будут назначаться эвакуационные рейсы дополнительно.

Итак, до 27 марта поезда будут курсировать по следующему графику по станции Киев:

  • 1:36 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пасс;
  • 1:36 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс;
  • 2:30 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пасс;
  • 3:42 №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец;
  • 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчуг;
  • 4:01 – №149/150 Черновцы – Полтава Юг;
  • 5:40 – №114/113 Львов – Лиман;
  • 5:40 – №142/141 Львов – Лиман;
  • 8:00 – №705 Дарница – Львов;
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорск;
  • 13:09 – №114/113 Лиман – Львов;
  • 13:09 – №142/141 Лиман – Львов;
  • 14:07 – №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск;
  • 14:25 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский;
  • 14:25 – №757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский;
  • 15:02 – №55/56 Киев-Пасс – Рахов;
  • 17:07 – №743 Дарница – Львов;
  • 17:09 – №13/14 Киев-Пасс – Солотвино;
  • 17:42 – №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий;
  • 17:42 – №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг;
  • 18:30 – №81/82 Киев-Пасс – Ужгород;
  • 19:06 – №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск;
  • 19:13 – №67/68 Киев-Пасс – Варшава;
  • 19:48 – №95/96 Киев-Пасс – Рахов;
  • 20:12 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец;
  • 20:21 – №57/59 Киев-Пасс – Ворохта;
  • 20:21 – №60/58 Киев-Пасс – Чоп;
  • 21:07 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1;
  • 21:08 – №29/30 Киев-Пасс – Ужгород;
  • 21:15 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная;
  • 21:22 – №98/97 Киев-Пасс – Ковель;
  • 21:28 – №76/75 Киев-Пас – Кривой Рог-Главный;
  • 21:33 – №130/129 Кременчуг – Ворохта;
  • 21:33 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы;
  • 21:50 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;
  • 21:50 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;
  • 22:22 – №7/8 Киев-Пасс – Черновцы;
  • 22:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород;
  • 22:37 – №91/92 Киев-Пасс – Львов;
  • 22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;
  • 23:46 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий.

По станции Харьков:

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  • 3:46 – №114/113 Лиман – Львов;
  • 3:46 – №142/141 Лиман – Львов;
  • 5:40 – №114/113 Львов – Лиман;
  • 12:06 – №45/46 Краматорск – Ужгород;
  • 15:09 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;
  • 15:09 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;
  • 19:27 №795/796 Харьков-Пас. – Днепр;
  • 20:15 №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец;
  • 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;
  • 21:08 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск;
  • 21:43 №8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная;
  • 22:11 – №90/89 Краматорск – Одесса-Главная.

По станции Одесса:

  • 14:15 – №25/26 Одесса-Главная – Рахов;
  • 18:13 – №78/77 Одесса-Главная – Ковель;
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;
  • 20:49 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы;
  • 21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов;
  • 22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс;
  • 22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

По станции Винница:

  • 0:23 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная;
  • 2:33 – №771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий;
  • 3:52 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс;
  • 4:32 – №49/50 Трускавец – Киев-Пасс;
  • 9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;
  • 17:15 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский;
  • 19:38 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;
  • 23:14 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец.

По станции Днепр:

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  • 4:45 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1;
  • 5:37 – №86/85 Львов – Запорожье-1;
  • 5:37 – №88/87 Ковель – Запорожье-1;
  • 6:23 – №795/796 Днепр – Харьков-Пасс;
  • 14:26 – №42/41 Днепр – Трускавец;
  • 16:34 №44717 Запорожье-1 – Рахов;
  • 17:49 – №86/85 Запорожье-1 – Львов;
  • 17:49 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель;
  • 23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.

По станции Запорожье:

  • 12:20 – №120/119 Запорожье-1 – Львов;
  • 14:45 №44717 Запорожье-1 – Рахов;
  • 16:05 – №86/85 Запорожье-1 – Львов;
  • 16:05 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель;
  • 21:38 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.

По станции Полтава:

  • 6:03 – №90/89 Одесса-Главная – Краматорск№
  • 6:03 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пасс;
  • 6:03 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс;
  • 7:27 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс;
  • 8:33 – №1/2 Ивано-Франковск – Краматорск;
  • 15:21 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы;
  • 17:20 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;
  • 17:20 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;
  • 23:20 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск;
  • 23:42 – №8/7 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная;
  • 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницкий.

Обратите внимание, что все эвакуационные рейсы в направлении Западной Украины или для пересечения границы с той стороны – бесплатные.

Билеты в обратную сторону нужно покупать, и они уже есть в продаже.

Эвакуация домашних питомцев

В связи с действием в стране военного положения "Укрзализныця" упростила правила перевозки животных в поезде.

Для этого ваша кошка или собака должна быть в переноске, у нее должен быть ветеринарный паспорт.

"Сегодня" также писали, в каких странах ЕС можно путешествовать по ж/д дороге бесплатно и рассказывали, как обстоит ситуация с ценами на бензин.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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