"Укрзализныця" временно вводит стабильный график движения поездов – расписание

"Укрзализныця" вводит стабильный график курсирования поездов до момента перехода на летнее время, который состоится 27 марта.
Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.
Также отмечается, что при необходимости каждый день будут назначаться эвакуационные рейсы дополнительно.
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Итак, до 27 марта поезда будут курсировать по следующему графику по станции Киев:
- 1:36 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пасс;
- 1:36 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс;
- 2:30 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пасс;
- 3:42 №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец;
- 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчуг;
- 4:01 – №149/150 Черновцы – Полтава Юг;
- 5:40 – №114/113 Львов – Лиман;
- 5:40 – №142/141 Львов – Лиман;
- 8:00 – №705 Дарница – Львов;
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорск;
- 13:09 – №114/113 Лиман – Львов;
- 13:09 – №142/141 Лиман – Львов;
- 14:07 – №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск;
- 14:25 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский;
- 14:25 – №757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский;
- 15:02 – №55/56 Киев-Пасс – Рахов;
- 17:07 – №743 Дарница – Львов;
- 17:09 – №13/14 Киев-Пасс – Солотвино;
- 17:42 – №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий;
- 17:42 – №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг;
- 18:30 – №81/82 Киев-Пасс – Ужгород;
- 19:06 – №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск;
- 19:13 – №67/68 Киев-Пасс – Варшава;
- 19:48 – №95/96 Киев-Пасс – Рахов;
- 20:12 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец;
- 20:21 – №57/59 Киев-Пасс – Ворохта;
- 20:21 – №60/58 Киев-Пасс – Чоп;
- 21:07 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1;
- 21:08 – №29/30 Киев-Пасс – Ужгород;
- 21:15 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная;
- 21:22 – №98/97 Киев-Пасс – Ковель;
- 21:28 – №76/75 Киев-Пас – Кривой Рог-Главный;
- 21:33 – №130/129 Кременчуг – Ворохта;
- 21:33 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы;
- 21:50 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;
- 21:50 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;
- 22:22 – №7/8 Киев-Пасс – Черновцы;
- 22:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород;
- 22:37 – №91/92 Киев-Пасс – Львов;
- 22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;
- 23:46 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий.
По станции Харьков:
- 3:46 – №114/113 Лиман – Львов;
- 3:46 – №142/141 Лиман – Львов;
- 5:40 – №114/113 Львов – Лиман;
- 12:06 – №45/46 Краматорск – Ужгород;
- 15:09 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;
- 15:09 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;
- 19:27 №795/796 Харьков-Пас. – Днепр;
- 20:15 №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец;
- 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;
- 21:08 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск;
- 21:43 №8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная;
- 22:11 – №90/89 Краматорск – Одесса-Главная.
По станции Одесса:
- 14:15 – №25/26 Одесса-Главная – Рахов;
- 18:13 – №78/77 Одесса-Главная – Ковель;
- 18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;
- 20:49 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы;
- 21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов;
- 22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс;
- 22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
По станции Винница:
- 0:23 – №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная;
- 2:33 – №771/772 Киев-Пасс – Хмельницкий;
- 3:52 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс;
- 4:32 – №49/50 Трускавец – Киев-Пасс;
- 9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;
- 17:15 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский;
- 19:38 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;
- 23:14 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец.
По станции Днепр:
- 4:45 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1;
- 5:37 – №86/85 Львов – Запорожье-1;
- 5:37 – №88/87 Ковель – Запорожье-1;
- 6:23 – №795/796 Днепр – Харьков-Пасс;
- 14:26 – №42/41 Днепр – Трускавец;
- 16:34 №44717 Запорожье-1 – Рахов;
- 17:49 – №86/85 Запорожье-1 – Львов;
- 17:49 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель;
- 23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.
По станции Запорожье:
- 12:20 – №120/119 Запорожье-1 – Львов;
- 14:45 №44717 Запорожье-1 – Рахов;
- 16:05 – №86/85 Запорожье-1 – Львов;
- 16:05 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель;
- 21:38 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.
По станции Полтава:
- 6:03 – №90/89 Одесса-Главная – Краматорск№
- 6:03 – №17/18 Ужгород – Харьков-Пасс;
- 6:03 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс;
- 7:27 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс;
- 8:33 – №1/2 Ивано-Франковск – Краматорск;
- 15:21 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы;
- 17:20 №15/16 Харьков-Пас. – Рахов;
- 17:20 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород;
- 23:20 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск;
- 23:42 – №8/7 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная;
- 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницкий.
Обратите внимание, что все эвакуационные рейсы в направлении Западной Украины или для пересечения границы с той стороны – бесплатные.
Билеты в обратную сторону нужно покупать, и они уже есть в продаже.
Эвакуация домашних питомцев
В связи с действием в стране военного положения "Укрзализныця" упростила правила перевозки животных в поезде.
Для этого ваша кошка или собака должна быть в переноске, у нее должен быть ветеринарный паспорт.
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