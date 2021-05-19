Українська
$ 27,44
33,53
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

SkyUp отменил все внутренние рейсы из Запорожья

19 мая, 16:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пассажирам, которые покупали билеты не на сайте авиакомпании, придется обратиться к своим посредникам, чтобы вернуть деньги

SkyUp сократил маршрутную сеть в Украине

SkyUp сократил маршрутную сеть в Украине / Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp Airlines отменил рейс из Запорожья в Одессу. Это был последний внутренний маршрут из Запорожья, ранее старт полетов по нему переносили на июнь. Рейсы из Запорожья во Львов лоукостер отменил на днях.

Реклама

Об этом сообщило профильное издание Avianews. Оба маршрута уже исчезли из системы бронирования авиаперевозчика. В системе остались только три внутренних маршрута – из Киева, Львова и Харькова в Одессу.

Тем, кто уже забронировал билеты на отмененные рейсы на сайте SkyUp, зачислят компенсацию на личный баланс пассажира. Эти средства можно использовать для покупки новых билетов или вывести на банковскую карту. Тем же, кто купил билет через агентство, необходимо обратиться по месту оформления бронирования для уточнения возможностей возврата средств.

В уведомлениях, которые SkyUp начал рассылать пассажирам, говорится, что рейс Запорожье – Одесса отменили из-за "оптимизациии полетной программы".

Читайте также: Wizz Air вернулся в аэропорт "Борисполь": куда летим

В тренде
Правила выдачи субсидий снова переписали – кому станет проще получить помощь
Правила предоставления субсидий снова обновят
В тренде
Доллар просел до нового минимума: официальный курс НБУ
Курс доллара снова упал
В тренде
Антирекорд за 8 месяцев: в Украине заметно подешевел доллар
Так дешево доллар не стоил с сентября-2020
Реклама

Аналитики издания добавили: в условиях, когда число самолетов во флоте ограничено, украинским авиакомпаниям выгоднее направить авиалайнеры для работы в высокий сезон на наиболее прибыльных международных маршрутах, а не соревноваться с железной дорогой и продавать дешевые авиабилеты себе в убыток.

Напомним, также SkyUp отказался от 33 международных маршрутов. Компания попросила Госавиаслужбу аннулировать права на полеты.

При этом в мае и июне SkyUp совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Куда летают украинцы – аэропорт
Куда летают украинцы – аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные направленияУкраина
Wizz Air вернулся в аэропорт
Wizz Air вернулся в аэропорт "Борисполь": куда летимТранспорт
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
"Укрзализныця" вернула поезда за границу и назначила новый маршрут по УкраинеТранспорт
"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: списокТранспорт
Банк
Банк "Укрпочта" и антирекорд доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять