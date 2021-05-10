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Wizz Air вернулся в аэропорт "Борисполь": куда летим

10 мая, 21:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

База лоукостера уже 10 лет находится в аэропорту "Киев", но там его, видимо, не устраивает взлетная полоса

Wizz Air

Wizz Air / Фото: Depositphotos

Авиакомпания Wizz Air объявила об открытии 1 июля 2021 года первого рейса в аэропорт "Борисполь" за последние 10 лет. Все это время базой лоукостера был аэропорт "Киев" (Жуляны).

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Об этом сообщает AviaNews.

Пока компания заявила о рейсе из Абу-Даби (ОАЭ), который будет осуществляться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям:

  • Абу-Даби 10:45 – Киев 15:10;
  • Киев 15:55 – Абу-Даби 22:10.

Полеты на 230-местном самолете Airbus A321neo будет выполнять новое подразделение авиакомпании – Wizz Air Abu Dhabi.

Минимальная стоимость билетов начинатся от 40 евро в одну сторону, но она действует только на семь рейсов до конца года, билеты на другие рейсы стоят дороже.

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В 2011 году Wizz Air перенес базу в аэропорт "Киев" (Жуляны), но параметры его полосы не позволяют использовать самолеты A321neo с полной загрузкой. Судя по всему, именно это и является причиной возобновления регулярных рейсов в "Борисполь".

Напомним, в мае Wizz Air анонсировал начало полетов из Львова в Неаполь на 12 июня. Его главный конкурент Ryanair тоже запланировал новые рейсы в Италию.

Мы также писали, что крупнейшие лоукост-авиакомпании Европы Ryanair и Wizz Air впервые за последние 14 месяцев зафиксировали рост числа пассажиров.

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