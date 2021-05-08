Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на лето

Из неприятного: отдохнуть в Италии летом можно будет только при условии, что турист вакцинировался от коронавируса и сможет это доказать

Ryanair распродает 100 тысяч билетов по Европе / Фото: Depositphotos

Несмотря на то, что Италия продлила ограничения для туристов, крупнейшие европейские лоукостеры продолжили активно назначать "летние" рейсы в эту страну из Украины. Например, на днях Wizz Air анонсировал начало полетов из Львова в Неаполь на 12 июня. Его главный конкурент Ryanair тоже запланировал новые рейсы из Украины в Италию.

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Сайт "Сегодня" составил список новых лоукост-маршрутов, которые позволят украинцам добраться до Италии:

с 17 мая: Львов – Болонья, Ryanair (билеты от 14,99 евро);

с 18 мая: Киев – Болонья, Ryanair (от 9,99 евро);

с 1 июня: Киев – Венеция, Wizz Air (от 509 гривен); Киев – Неаполь, Wizz Air (от 1199 гривен);

с 2 июня: Киев – Неаполь, Ryanair (от 14,99 евро); Киев – Катания (Сицилия), Wizz Air (от 689 гривен);

с 4 июня: Харьков – Милан, Ryanair (от 9,99 евро);

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с 12 июня: Львов – Неаполь, Wizz Air (от 1369 гривен);

с 3 июля: Львов – Венеция, Ryanair (от 16,99 евро);

с 4 июля: Львов – Бари, Ryanair (от 16,99 евро).

А до Рима оба лоукостера начнут летать почти каждый день (в июне – за исключением нескольких воскресений):

Ryanair: из Львова и Киева – от 12,99 евро;

Wizz Air: из Львова – от 789 гривен, из Одессы и Киева – от 509 гривен.

Напомним, из-за желания поскорее вернуть туристов в страну Италия раньше всех в Европе введет паспорта вакцинации. Власти страны уверены, что благодаря итальянскому паспорту вакцинации туристы смогут перемещаться из одной страны в другую без карантина, если смогут доказать, что вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

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Тем временем, с вакцинацией в Украине все не очень радужно. Президент требует от правительства, чтобы ко Дню Независимости большинство украинцев уже имели прививку от коронавируса. Но для этого темпы вакцинации нужно значительно ускорить.