Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси в Італію: скільки коштують квитки на літо

З неприємного: відпочити в Італії влітку можна буде тільки за умови, що турист вакцинувалася від коронавірусу і зможе це довести

Ryanair розпродає 100 тисяч квитків по Європі / Фото: Depositphotos

Незважаючи на те що Італія продовжила обмеження для туристів, найбільші європейські лоукостер продовжили активно призначати "літні" рейси в цю країну з України. Наприклад, днями Wizz Air анонсував початок польотів зі Львова в Неаполь на 12 червня. Його головний конкурент Ryanair теж запланував нові рейси з України в Італію.

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Сайт "Сьогодні" склав список нових лоукост-маршрутів, які дозволять українцям дістатися до Італії:

з 17 травня: Львів – Болонья, Ryanair (квитки від 14,99 євро);

з 18 травня: Київ – Болонья, Ryanair (від 9,99 євро);

з 1 червня: Київ – Венеція, Wizz Air (від 509 гривень); Київ – Неаполь, Wizz Air (від 1199 гривень);

з 2 червня: Київ – Неаполь, Ryanair (від 14,99 євро); Київ – Катанія (Сицилія), Wizz Air (від 689 гривень);

з 4 червня: Харків – Мілан, Ryanair (від 9,99 євро);

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з 12 червня: Львів – Неаполь, Wizz Air (від 1369 гривень);

з 3 липня: Львів – Венеція, Ryanair (від 16,99 євро);

з 4 липня: Львів – Барі, Ryanair (від 16,99 євро).

А до Риму обидва лоукостера почнуть літати майже кожен день (в червні – за винятком кількох неділь):

Ryanair: зі Львова та Києва – від 12,99 євро;

Wizz Air: зі Львова – від 789 гривень, з Одеси і Києва – від 509 гривень.

Нагадаємо, через бажання якнайшвидше повернути туристів в країну Італія раніше всіх в Європі введе паспорта вакцинації. Влада країни впевнена, що завдяки італійському паспорту вакцинації туристи зможуть переміщатися з однієї країни в іншу без карантину, якщо зможуть довести, що вакциновані або мають негативний тест на COVID-19.

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Тим часом, з вакцинацією в Україні все не дуже райдужно. Президент вимагає від уряду, щоб до Дня Незалежності більшість українців вже мали щеплення від коронавірусу. Але для цього темпи вакцинації потрібно значно прискорити.