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Лоукостер SkyUp объявил о "внеплановых" рейсах для заробитчан

9 мая, 14:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чтобы попасть в страну назначения, сезонные работники должны предоставить документы от заграничных работодателей

SkyUp откроет новое направление в Турцию в декабре

SkyUp откроет новое направление в Турцию в декабре / Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp в мае июне совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены, в первую очередь, для сезонных работников. Даты запланированных рейсов:

  • 12 мая: Киев – Хельсинки (билеты в продаже);
  • 1 июня: Киев – Турку (билеты в продаже);
  • 11 июня – рейс в Вааса (еще нет в системе бронирования);
  • 16, 22 и 29 июня – рейсы в Куопио (нет в системе бронирования).
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Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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В SkyUp также напомнили, что граждане Украины могут попасть в Финляндию в таких случаях:

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  • въезжающий внесен в список сезонных работников;
  • есть вид на жительство;
  • есть уважительная причина и документы, подтверждающие цель поездки.

В случае въезда на сезонные работы нужно предоставить документы от работодателя.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как Европа закрывает границы для всех, кроме украинских заробитчан. Какие профессии востребованы за рубежом, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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