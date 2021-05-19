SkyUp скасував усі внутрішні рейси із Запоріжжя

Пасажирам, які купували квитки не на сайті авіакомпанії, доведеться звернутися до своїх посередникам, щоб повернути гроші

SkyUp скоротив маршрутну мережу в Україні / Фото: facebook.com/skyup.aero

Український лоукостер SkyUp Airlines скасувала рейс із Запоріжжя до Одеси. Це був останній внутрішній маршрут із Запоріжжя, раніше старт польотів по ньому переносили на червень. Рейси з Запоріжжя до Львова лоукостер скасував днями.

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Про це повідомило профільне видання Avianews. Обидва маршрути вже зникли з системи бронювання авіаперевізника. В системі залишилися тільки три внутрішніх маршрути – з Києва, Львова та Харкова до Одеси.

Тим, хто вже забронював квитки на скасовані рейси на сайті SkyUp, зарахують компенсацію на особистий баланс пасажира. Ці кошти можна використовувати для покупки нових квитків або вивести на банківську карту. Тим же, хто купив квиток через агентство, необхідно звернутися за місцем оформлення бронювання для уточнення можливостей повернення коштів.

У повідомленнях, які SkyUp почав розсилати пасажирам, йдеться, що рейс Запоріжжя – Одеса скасували через "оптимізацію польотної програми".

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Аналітики видання додали: в умовах, коли число літаків у флоті обмежене, українським авіакомпаніям вигідніше направити авіалайнери для роботи в високий сезон на найбільш прибуткові міжнародні маршрути, а не змагатися з залізницею і продавати дешеві авіаквитки собі в збиток.

Нагадаємо, також SkyUp відмовився від 33 міжнародних маршрутів. Компанія попросила Державіаслужбу анулювати права на польоти.

При цьому в травні та червні SkyUp зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені в насамперед для сезонних працівників.