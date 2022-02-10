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Подставка для бутылок по цене смартфона: "Укрзализныця" втридорога закупила мебель для вагона

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 февраля, 10:20
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Рассказываем, во сколько компании обошелся один комплект мебели для вагонов СВ и на сколько сильно она переплатила
Сколько денег было потрачено на мебель
Сколько денег было потрачено на мебель / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцев шокировала стоимость комплекта мебели, который "Укрзализныця" приобрела для одного вагона СВ.

Об этом говорится в результатах тендера по системе Prozorro.

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Итак, мебель для одного вагона СВ обошлась стране в 1,7 млн. грн. Расценки на предметы мебели таковы:

  • Нижняя полка – 37 336 грн;
  • Кресло проводника 40 590 грн;
  • Бутылодержатель – 13 200 грн;
  • Стол купе пассажира 6 960 грн;
  • Стол проводника 8 902 грн;
  • Спинка – 5 508 грн;
  • Подголовник 4 728 грн;
  • Вешалка для одежды – 1 680 грн;
  • Держатель мелких вещей 1 440 грн;
  • Матрац 4 740 грн.

Facebook Владимира Даценко
Facebook Владимира Даценко / Фото: Facebook

Один из пользователей Facebook – Владимир Даценко, посчитал, что комплект мебели для одного купе обошелся примерно в 200 тысяч. грн.

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По его словам, компания сильно переплатила, например, за сейфы MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160.

"Укрзализныця" покупает их по 11 316 грн с НДС. На сайте "Эпицентра" они стоят 3187 грн. У производителя по-видимому еще дешевле. То есть "Укрзализныця" переплатила в 3,5 раза по сравнению с рыночной ценой за сейфы, которые можно купить в ближайшем строительном магазине", – пишет мужчина.

За другие позиции "Укрзализныця" также переплатила, возможно, даже больше, говорится в посте. Представители компании на жалобу пока не отреагировали.

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Как купить билет на "тысячу Зеленского"?

Ранее в компании рассказали все тонкости покупки железнодорожных билетов на так называемую "ковидную" тысячу.

Главное правило – нельзя приобрести билет дороже тысячи гривен, или остатка от нее на вашей карте "єПідтримка". Вы не можете доплатить разницу с другой карты или пополнить эту.

Также для покупки придется воспользоваться ботом "Укрзализныци" в одном из мессенджеров.

Алгоритм действий таков:

  • оставьте свой номер телефона и воспользуйтесь кодом подтверждения, который на него поступит;
  • в общем меню выберите пункт "купить билет";
  • подтвердите, что вы ознакомлены с правилами и согласны с ними;
  • выберите все необходимые параметры: город, станцию отправления, станцию прибытия, дату поездки, тип вагона, место в нем, свои ФИО, наличие льгот, напитки, постельные принадлежности;
  • выберите способ оплаты "Оплата Visa или другой картой" и выберите карту "єПідтримка".

"Сегодня" также писали, какую функцию отключила "Укрзализныця" и рассказывали, что шокировало украинца в люкс-вагоне.

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