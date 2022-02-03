Как купить билет "Укрзализныци" на "тысячу Зеленского" – пошаговая инструкция

Подробно рассказываем, как купить ж/д билеты с карты "єПідтримка" и можно ли доплатить, если денег на ней не хватает

Подробная инструкция покупки билетов / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

В "Укрзализныце" подробно объяснили, как купить билет за средства из программы "єПідтримка" и рассказали об ограничениях.

Подробную инструкцию компания опубликовала на странице в Facebook.

Реклама

Можно ли купить билет, если он стоит больше 1000 грн?

Нет, оплатить билеты стоимостью свыше 1000 гривен невозможно любым способом. Вы не можете также доплатить разницу с другой карты или пополнить "єПідтримку" из собственных средств и заплатить за билет.

Единственный возможный вариант – это выбрать билет на сумму менее или равную 1000 (или вашему остатку на карточке).

Как купить билет за "тысячу Зеленского"?

Для того чтобы купить железнодорожный билет вам необходимо будет воспользоваться чат-ботом "Укрзализныци" в любом из мессенджеров и выполнить несколько шагов.

Реклама

Шаг 1

Оставьте свой номер телефона, через несколько секунд на него поступит код-подтверждение. В общем меню выберите пункт "Купить билет".

Далее подтвердите, что вы согласны с правилами, которые позволяют поездки только при наличии COVID-сертификатов или тестов.

Шаг 2

Выберите все необходимые параметры: город, станцию отправления, станцию прибытия, дату поездки, тип вагона, место в нем, свои ФИО а также:

Реклама

наличие льгот;

выбрать или отказаться от напитков;

выбрать или отказаться от предоставления постели;

Шаг 3

Выберите способ оплаты "Оплата Visa или другой картой" и добавьте именно карту "єПідтримка". После этого оплата пройдет автоматически и вам поступит документ с билетом в этот же чат.

Что можно купить за "тысячу Зеленского"?

Средства из государственной программы "єПідтримка" можно потратить не только на ж/д билеты в пределах Украины, а также и на проездные документы на самолет.

Кроме этого можно оплатить следующие товары и услуги:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт;

лекарства и медтовары (только для людей 60 лет и старше).

Подростки от 14 лет могут приобрести канцелярские товары или оплатить обучающие курсы.

"Сегодня" также писали, кому вскоре будет разрешен оплатить коммуналку "ковидной" тысячей и рассказывали, какие именно лекарства можно на нее приобрести.