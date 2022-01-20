В аптеках ограничения? Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского"

Украинцы получат возможность потратить "тысячу Зеленского" на лекарства уже с 24 января. Правда, так распорядиться "ковидной тысячей" смогут только люди 60 лет и старше.
"Сегодня" получили вопросы от читателей о том, на какие именно лекарства можно потратить деньги, есть ли ограничения и решили проверить в аптеках.
Нам удалось выяснить, что самим правительством никаких ограничений не предусмотрено. Такой ответ мы получили в самых популярных сетях аптек Украины.
Далее по теме
По словам представителей "Аптеки оптовых цен", 1000 за вакцинацию можно израсходовать на любые товары в аптеках, как лекарства, так и другие медтовары, например тонометры.
В аптеке "Доброго дня" подтвердили, что у них нет никаких ограничений, кроме установленной Кабмином даты и возраста.
"Возможно потратить на любое лекарство, которое есть в наличии в аптеке. Можете приобрести любой товар, который вам нужен, – подтвердили и в "Аптеке 911".
В "Аптеке Низких цен" ответили, что пока не знают никаких подробностей и ждут информацию от правительства.
Как потратить "тысячу Зеленского" на вакцинацию
В пресс-службе онлайн-портала "Дія" объяснили, как будет работать нововведение.
По данным портала, никаких дополнительных действий совершать не нужно и когда именно вы оформили витуальную карточку "єПідтримка" – не имеет значение.
Главное, это быть 60 лет и старше и иметь в приложении зеленый сертификат вакцинации.
С 24 января нужно прийти в аптеку и расплатится виртуальной картой за выбранное лекарство, тогда банковская система сама проверит ваш возраст и пропустит платеж.
Ранее мы писали, где можно получить пластиковую карту "єПідтримка" и рассказали, кому еще выдадут 1000 за вакцинацию.