Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В аптеках ограничения? Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 11:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Сегодня" узнали в аптеках, на все ли лекарства и товары распространяется программа "єПідтримка"

Украинцы получат возможность потратить "тысячу Зеленского" на лекарства уже с 24 января. Правда, так распорядиться "ковидной тысячей" смогут только люди 60 лет и старше.

"Сегодня" получили вопросы от читателей о том, на какие именно лекарства можно потратить деньги, есть ли ограничения и решили проверить в аптеках.

Реклама

Нам удалось выяснить, что самим правительством никаких ограничений не предусмотрено. Такой ответ мы получили в самых популярных сетях аптек Украины.

По словам представителей "Аптеки оптовых цен", 1000 за вакцинацию можно израсходовать на любые товары в аптеках, как лекарства, так и другие медтовары, например тонометры.

В аптеке "Доброго дня" подтвердили, что у них нет никаких ограничений, кроме установленной Кабмином даты и возраста.

Реклама

"Возможно потратить на любое лекарство, которое есть в наличии в аптеке. Можете приобрести любой товар, который вам нужен, – подтвердили и в "Аптеке 911".

В "Аптеке Низких цен" ответили, что пока не знают никаких подробностей и ждут информацию от правительства.

Как потратить "тысячу Зеленского" на вакцинацию

В пресс-службе онлайн-портала "Дія" объяснили, как будет работать нововведение.

Реклама

По данным портала, никаких дополнительных действий совершать не нужно и когда именно вы оформили витуальную карточку "єПідтримка" – не имеет значение.

Главное, это быть 60 лет и старше и иметь в приложении зеленый сертификат вакцинации.

С 24 января нужно прийти в аптеку и расплатится виртуальной картой за выбранное лекарство, тогда банковская система сама проверит ваш возраст и пропустит платеж.

Ранее мы писали, где можно получить пластиковую карту "єПідтримка" и рассказали, кому еще выдадут 1000 за вакцинацию.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Черные списки украинских заробитчан: кого могут сразу депортировать из Польши Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева В аптеках ограничения? Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Больше проверок — меньше "серых" схем: как банки контролируют деньги украинцев Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.4

Российский рубль (₽)

0.3732

Евро (€)

32.19

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,57
19,08
32,68
32,38
31,59
19,48
34,99
32,11
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять