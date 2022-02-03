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Как купить лекарства онлайн на "тысячу Зеленского" – пошаговая инструкция

Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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3 февраля, 08:12
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Подробно рассказываем, как заказать лекарство-онлайн с помощью "ковидной" тысячи или помочь с этим родственникам или знакомым
Пошаговая инструкция от нашего корреспондента
Пошаговая инструкция от нашего корреспондента / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Все, что нужно знать пенсионерам, у которых нет в телефоне NFC, а также их детям и внукам, без которых тут вряд ли получится обойтись. Корреспондент "Сегодня" испытал все на себе.

Итак, ваши родные или знакомые, возрастом 60 лет и старше уже получили тысячу за вакцинацию и хотят потратить ее на лекарства. "Вживую" – зайдя в аптеку – это можно сделать двумя способами:

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  • Расплатиться картой "єПідтримка". Но их выдают только Monobank и Альфабанк, а большинство пенсионеров – клиенты Приватбанка и Ощадбанка.
  • С помощью функции NFC в смартфоне. Но большинство пенсионеров ее тоже не имеют в своих телефонах.

Что же делать?

Остается только вариант с покупкой лекарств онлайн в одной из аптек. Наш корреспондент вместе с родителями-пенсионерами прошел этот онлайн-путь и делится советами.

Где можно расплатиться за лекарства онлайн?

Оказалось, что найти реальные аптеки, где можно расплатиться онлайн, не так-то просто – далеко не все из них принимают интернет-платежи. А у меня еще было задание: найти такую аптеку, в которую родители могут пойти сами и забрать лекарства: "Зачем нам тратить еще и на доставку?"

Учитывая, что мои пенсионеры живут в небольшом городке-райцентре, задача усложнялась. Но я не сдавался и после получасовых шатаний по гуглу нашел наиболее удобный вариант, как все это провернуть.

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Проще всего, по-моему, это сделать на двух площадках: apteka911.ua или liki24.com. Я воспользовался первым, так как на нем была одна аптека в нужном мне городе. Но схема действий универсальная. Вот она – в картинках.

Шаг 1. Найдите нужные лекарства

Пользуясь внутренним поиском сайта, находите нужные лекарства, добавляя их в корзину (следите, чтобы вложиться в 1000 грн., иначе потом не сможете заплатить с карты "єПідтримка").

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Шаг 2. Выберете населенный пункт

Зайдите в корзину и выберите город, в котором вы (или ваши пенсионеры) планируете забрать лекарства.

Шаг 3. Способ доставки

Выбираете способ доставки (в нашем случае – "Самовывоз").

Шаг 4. Место доставки

Выбираете аптеку, которая есть в вашем городе, и в которой есть данные лекарства (запишите ее адрес, чтобы не перепутать и не пойти в другую). И жмете "Забрать здесь".

Возможно, что в вашей аптеке может не быть всего перечня покупаемых вами лекарств, тогда вас об этом предупредят и тут же предложат вариант "Заказать доставку" (Новой почтой). В таком случае деваться некуда. Да и на сайте обещают бесплатную доставку.

Шаг 5. Заполните форму

Далее вам открывается форма клиента, которую нужно заполнить (данные того, с чьей карты будет проводиться оплата) и обязательно выберите пункт: "Оплата на сайте, LiqPay (Visa, MasterCard)". Далее – кликаете на оранжевую кнопку внизу.

Шаг 6. Оплата

Вам откроется окно LiqPay сети аптек, в которой вы делаете покупки. Вводите туда данные карты "єПідтримка".
И вот тут может возникнуть сложность со стороны пенсионеров.

Ведь им нужно будет все это найти на странице банковского приложения и продиктовать вам. Поэтому, если вы еще только планируете устанавливать им "Дію" и банковские приложения, пусть сразу запишут все необходимое: номер карты, срок ее действия и CVV2.

Что делать, если деньги "заблокированы"?

Если после проведения оплаты вы получите сообщение о том, что деньги "успешно заблокированы" - не паникуйте, так и должно быть. Система проверяет, действительно ли вы можете покупать по карте "єПідтримка" лекарства, так как делать это могут только люди 60 лет и старше.

Как понять, что проплата совершена успешно?

Примерно через полчаса в Оповещениях банковского приложения появится сообщение или на номер владельца карты будет совершен звонок от банка с просьбой подтвердить операцию. То есть, ваш пенсионер (или вы за него) должен будет подтвердить оплату.

После этого на телефон придет сообщение с номером заказа и инструкцией. С этим номером пенсионер идет в выбранную ранее аптеку, называет его и забирает лекарства, уже ничего больше не оплачивая.

Что делать, если нет рядом аптеки для получения лекарств?

Вариантов два:

  • Заказывать по описанной схеме выше, но вместо "Самовывоза" выбрать "Укрпошта" или "Новая почта", а затем доставку на дом.
  • Если дети или внуки живут в Киеве (или другом любом городе, где хватает аптек), то они могут заказать и оплатить по карте родителей нужные лекарства и забрать их по номеру заказа, который придет на телефон пенсионеров.

"Сегодня" также писали, какие именно лекарства можно купить на "ковидную" тысячу и рассказывали, на что можно потратить остаток меньше 50 гривен.

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