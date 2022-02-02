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Потратить нереально? Что купить на остаток с "тысячи Зеленского" в 50 грн и меньше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 февраля, 09:22
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Рассказываем, можно ли развлечься и что то приобрести на остаток в 50 грн и меньше
Куда потратить остаток с "1000 Зеленского"
Куда потратить остаток с "1000 Зеленского" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев уже потратили так называемую "тысячу Зеленского" за вакцинацию полностью или почти до конца. Иногда от покупок остается крошечный остаток, который очень трудно потратить, а просто так оставить жаль.

"Сегодня" нашли несколько вариантов, на что можно потратить остаток в размере 50 грн. и менее.

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Итак, даже на 50 гривен все еще можно купить билет в кинотеатр и даже в Киеве.

Например, в столице есть целая сеть коммунальных кинотеатров, в которую входят 12 объектов в разных точках города.

Так, в кинотеатре "Промінь" можно приобрести билет на дневной сеанс всего за 40 или 50 гривен, правда – только в будни.

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Афиша кинотеатра "Промінь"
Афиша кинотеатра "Промінь" / Фото: kino-teatr.ua

Поэтому в своем городе обратите внимание не на самые популярные кинотеатры, а на те, которые являются коммунальной собственностью города.

Если вы студент или пенсионер и имеете льготу, можете заглянуть даже в исторический музей в Киеве. Билет на одного человека обойдется ровно в 50 гривен.

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Детский билет за 45 гривен можно купить во львовский музей, а в Харькове взрослый билет стоит 30 гривен, а льготный и детский – всего 20.

Вы удивитесь, но на 50 гривен и меньше можно порадовать книгой своего ребенка. Именно на детские книги, раскраски и учебные пособия действуют большие скидки.

Так, можно приобрести школьные прописи на следующий год, учебник для подготовки к ДПА, пособия по немецкому, основам здоровья и учебник истории.

А для малышей дошкольного возраста можно выбрать интересные раскраски или так называемые "развивайки".

Книги со скидкой
Книги со скидкой / Фото: yakaboo.ua/ua

На и напоследок можете потратить свои 50 гривен на спорт, арендовав беговую дорожку или купив абонемент на разовое посещение.

На что можно потратить 1000 за вакцинацию?

Государственная программа "єПідтримка", в рамках которой все вакцинированы двумя дозами граждане получат выплату на виртуальную карту, призвана помочь наиболее пострадавшим сферам бизнеса

Поэтому потратить свою тысячу можно только на определенный перечень товаров и услуг:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

Для людей старше 60 лет также разрешено тратить и средства на лекарства. "Сегодня" писали, что именно украинцы могут приобрести в аптеке.

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