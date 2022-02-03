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Як купити квиток "Укрзалізниці" на "тисячу Зеленського" – покрокова інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 16:25
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Детально розповідаємо, як купити залізничні квитки з картки "єПідтримка" і чи можна доплатити, якщо грошей на ній не вистачає
Детальна інструкція щодо покупки квитків
Детальна інструкція щодо покупки квитків / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

В "Укрзалізниці" детально пояснили, як купити квиток за кошти з програми "єПідтримка" і розповіли про обмеження.

Детальну інструкцію компанія опублікувала на сторінці у Facebook.

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Чи можна купити квиток, якщо він коштує понад 1000 грн?

Ні, оплатити квитки вартістю понад 1000 гривень неможливо у будь-який спосіб. Ви не может також доплатити різницю з іншої картки чи поповнити "єПідтримка" з власних коштів і заплатити за квиток.

Єдиний можливий варіант – це обрати квиток на суму яка меньше чи дорівнює 1000 (або вашому залишку на картці).

Як купити квиток за "тисячу Зеленського"?

Для того, щоб купити залізничний квиток вам необхідно буде скористатись чат-ботом "Укрзалізниці" у будь-якому з месенджерів та виконати кілька кроків.

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Крок 1

Залиште свій номер телефону, за кілька секунд на нього надійде код-підтвердження. У загальному меню оберіть пункт "купити квиток".

Далі підтвердіть, що погоджуєтесь з правилами, які дозволяють поїздки лише за наявності COVID-сертифікатів чи тестів.

Крок 2

Оберіть усі необхідні параметри по черзі: місто, станцію відправлення, станцію прибуття, дату поїздки, тип вагону, місце у ньому, свої ПІБ а також:

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  • наявність пільг;
  • обрати чи відмовитись від напоїв;
  • вибрати чи відмовитися від надання постілі;

Крок 3

Оберіть спосіб оплати "Оплата Visa або іншою карткою" та додайте саме картку "єПідтримка". Після цього оплата відбудуться автоматично і вам надійде документ із квитком у цей же чат.

Що можна купити за "тисячу Зеленского"?

Кошти з державної програми "єПідтримка" можна витратити не лише на залізничні квитки в межах України, а також і на проїзні документи на літак.

Окрім цього можна оплатити такі товари та послуги:

  • книги;
  • відвідування спортивного залу;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт;
  • ліки та медтовари (лише для людей 60 років і старше).

Підлітки від 14 років можуть придбати канцелярські товари або оплатити навчальні курси.

"Сьогодні" також писали, кому незабаром буде дозволено оплатити комуналку "ковідною" тисячею та розповідали, які саме ліки можна на неї придбати.

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